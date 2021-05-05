Allstar European Champions League CoD Mobile 4. Sezon 4. Hafta sonuçları!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Allstar European Champions League CoD Mobile 4. Sezon 4. Hafta sonuçları!

Allstar European Champions League CoD Mobile 4. Sezon 4. Hafta sonuçları!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Haftanın sonuçlarına gelin birlikte göz atalım.

Uluslararası çapta düzenlenen Allstar European Champions League CoD Mobile 4. Sezon 4. Hafta sonuçlarını sizler için derledik.

Bizi gururlandıran en büyük şeylerden birisi de 25 takım arasında toplam 8 tane Türk takımı bulunuyor olması. Buna ek olarak 2 tane de Azerbaycan takımı da gurur kaynağımız olarak sıralamada yer alıyor. Hadi birlikte 4. Sezon 4. Hafta sonuçlarına göz atalım.

TORTUGA 579 Skor

GAMA 290 Skor

DELTA 247 Skor

SEASON 1 246 Skor

CRAWL 243 Skor

57. ALAY 241 Skor

ELYSIUM 218 Skor

ZÜMRÜD-Ü ANKA 215 Skor

FELLOWSHIP 198 Skor

OUT OF LINE SQUAD 193 Skor

TEK 183 Skor

CARTEL 151 Skor

DARK4RMY 151 Skor

DELEET 150 Skor

TRAGIK BR 97 Skor

DEMIR YUMRUK 95 Skor

X-MAS 91 Skor

DESTAN 74 Skor

REBENTA COM ELES 71 Skor

FEARLESS 58 Skor

LEGIAO LUSITANA 36 Skor

KARABAKH AZERBAIJAN 34 Skor

RONIN 9 32 Skor

BGL 22 Skor

CLAN EQUIPPO FUERTE 19 Skor

Haftanın MVP'leri ise sırasıyla şu şekilde oldu:

Haftanın Takımı: Tortuga Team

Haftanın MVP'si: KAFAI 16 Öldürme

En Yüksek Kill Sıralaması: KAFAI 86 Öldürme - TAKKEN 79 Öldürme - EDDIE MC 75 Öldürme

5. haftanın sonuçlarında görüşmek üzere!

Kaynak: Playerbros

Paterson'ın ilk Türk polis şefi Bayçora'ya ölüm tehditleri gönderen kişi suçunu itiraf etti
Paterson'ın ilk Türk polis şefi Bayçora'ya ölüm tehditleri gönderen kişi suçunu itiraf etti
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Hava Kuvvetleri'nin terörist mevzilerini imha ettiği görüntüler kamerada
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Hava Kuvvetleri'nin terörist mevzilerini imha ettiği görüntüler kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Antonio Guterres
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fırat Aydınus Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Allstar European Champions League CoD Mobile 4. Sezon 4. Hafta sonuçları! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 12:18:39. #1.15#

title