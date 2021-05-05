Allstar European Champions League CoD Mobile 4. Sezon 4. Hafta sonuçları!
Haftanın sonuçlarına gelin birlikte göz atalım.
Uluslararası çapta düzenlenen Allstar European Champions League CoD Mobile 4. Sezon 4. Hafta sonuçlarını sizler için derledik.
Bizi gururlandıran en büyük şeylerden birisi de 25 takım arasında toplam 8 tane Türk takımı bulunuyor olması. Buna ek olarak 2 tane de Azerbaycan takımı da gurur kaynağımız olarak sıralamada yer alıyor. Hadi birlikte 4. Sezon 4. Hafta sonuçlarına göz atalım.
TORTUGA 579 Skor
GAMA 290 Skor
DELTA 247 Skor
SEASON 1 246 Skor
CRAWL 243 Skor
57. ALAY 241 Skor
ELYSIUM 218 Skor
ZÜMRÜD-Ü ANKA 215 Skor
FELLOWSHIP 198 Skor
OUT OF LINE SQUAD 193 Skor
TEK 183 Skor
CARTEL 151 Skor
DARK4RMY 151 Skor
DELEET 150 Skor
TRAGIK BR 97 Skor
DEMIR YUMRUK 95 Skor
X-MAS 91 Skor
DESTAN 74 Skor
REBENTA COM ELES 71 Skor
FEARLESS 58 Skor
LEGIAO LUSITANA 36 Skor
KARABAKH AZERBAIJAN 34 Skor
RONIN 9 32 Skor
BGL 22 Skor
CLAN EQUIPPO FUERTE 19 Skor
Haftanın MVP'leri ise sırasıyla şu şekilde oldu:
Haftanın Takımı: Tortuga Team
Haftanın MVP'si: KAFAI 16 Öldürme
En Yüksek Kill Sıralaması: KAFAI 86 Öldürme - TAKKEN 79 Öldürme - EDDIE MC 75 Öldürme
5. haftanın sonuçlarında görüşmek üzere!
Kaynak: Playerbros