Allahyar, Shakhtar Donetsk maçında harika bir asiste imza attı
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Allahyar, Shakhtar Donetsk maçında harika bir asiste imza attı

01.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:12
Allahyar, Shakhtar Donetsk maçında harika bir asiste imza attı

Sezon başında Fenerbahçe'den Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiralık olarak giden Allahyar Sayyadmanesh, dün akşam oynanan Shakhtar Donetsk maçına damga vurdu. 19 yaşındaki genç futbolcu takımına galibiyeti getiren golün asistini yaptı. İranlı golcü 9 lig maçında 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

Ukrayna Premier Ligi'nde Zorya Luhansk, dün akşam deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Zorya Luhansk, son bölümünü 10 kişi oynadığı mücadeleyi 90+4. dakikada Dmitriy Ivanisenya'nın golüyle 1-0 kazandı.

KRİTİK GOLÜ ASİSTİNİ YAPTI

Fenerbahçe'den kiralık olarak Zorya'da forma giyen İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, son dakikada atılan golün asistini yaptı. Kendi sahasından topu alan Allahyar, sağ kanattan rakip ceza sahasına kadar geldi, iki rakibini güzel bir şekilde ekarte eden 19 yaşındaki Allahyar'ın içeri çevirdiği topta Dmitriy Ivanisenya'ya yalnızca dokunmak kaldı.

Allahyar, Shakhtar Donetsk maçında harika bir asiste imza attı

ZORYA, ZİRVE YARIŞINA YENİDEN ORTAK OLDU

Zorlu Shakhtar deplasmanından 3 puanla dönen Zorya Luhansk, zirve yarışına yeniden ortak oldu. Allahyar bu sezon çıktığı 9 lig maçında 2 gol atıp 2 de asist yaptı. Zorya Luhansk, 16 haftası geride kalan ligde 37 puanla lider olan Dinamo Kiev ve 30 puanlı Shakhtar Donetsk'in ardından 29 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Shakhtar Donetsk ve Zorya'nın birer maçı eksik.

UKRAYNA BASININDAN ALLAHYAR'A ÖVGÜ

Maçın sonunda yaptığı asistle adından söz ettiren Allahyar için Ukrayna basınında da övgü dolu haberler yapıldı. Maçın adamı seçilen 19 yaşındaki İranlı futbolcu için "Zirvede dengeleri değiştiren adam" başlığı atıldı.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 18:22:12. #1.15#
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