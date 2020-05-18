HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Alışveriş poşetlerini dezenfekte eden cihaz geliştirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında modüler dezenfektan ünitesi ve tüneli ile alışveriş poşeti dezenfektan cihazı üretti.

Alışveriş poşetlerini dezenfekte eden cihaz geliştirildi
18.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:06

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında modüler dezenfektan ünitesi ve tüneli ile alışveriş poşeti dezenfektan cihazı üretti.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde 4 bin metrekarelik kapalı alana sahip üretim tesislerinde fabrikalar için proje bazlı üretim yapan Barat Endüstri, salgının ardından sanitasyon çözümleriyle ilgili talepleri karşılamak için Ar-Ge çalışmalarına başladı.

Firma, yaklaşık 1,5 aylık sürecin ardından marketler için alışveriş poşeti dezenfektan ünitesi, iş yerleri ve kamu kuruluşlarında kullanıma yönelik olarak da modüler dezenfektan ünitesi ve tüneli geliştirdi.

Ürünleri için Türk Patent Enstitüsüne patent ve faydalı model başvurularını yapan firmanın dezenfektan çözümleri, yurt içi ve yurt dışından yoğun talep görüyor.

"Pratik ve ekonomik ürünler geliştirdik"

Firma sahibi Barış Arat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje bazlı endüstriyel ekipman ve kimyasallara dayanıklı tesis üretimi üzerine çalıştıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle projelerde yavaşlama olduğunu dile getiren Arat, hem bu dönemi boş geçirmemek adına hem de müşterilerden gelen talepler doğrultusunda dezenfektan sistemleriyle ilgili Ar-Ge çalışması başlattıklarını anlattı.

Arat, yaklaşık 1,5 ay süren çalışmaların sonunda firmalar ve kamu kurumları için akılcı ve ekonomik ürünler geliştirdiklerini anlatarak, "Şu an bunun meyvelerini topluyoruz. Amacımız, bu olağanüstü dönemde mevcut istihdamı korumak ve taleplerin kapasitenin üzerine çıkmasıyla çalışan sayımızı artırmak." dedi.

"Yüze, ağza ve burna temasın önüne geçtik"

Tasarladıkları modüler dezenfektan ünitesi ve tüneli hakkında bilgi veren Arat, ürünün omuz hizasında dezenfektan püskürttüğünü, yüze, ağza ve burna temasın önüne geçtiklerini kaydetti.

Arat, cihazların ayakkabıların altı da dahil olmak üzere komple hijyen sağladığını vurgulayarak, "Tasarladığımız modüler dezenfektan ünitesi pratikliği, kolay kurulumu, çok az yer kaplayan ergonomisi, ekonomik ve de güvenli olmasıyla tercih ediliyor. Büyük dezenfektan tankı ortalama 2 bin 500 kişiye kadar dezenfeksiyon işlemi yapılmasına olanak tanıyor. Kalabalık iş yerleri, kamu binaları, fabrikalar ve alışveriş merkezleri gibi kalabalık yerler için kullanıma uygundur." ifadelerini kullandı.

Tasarladıkları diğer bir ürünün de alışveriş poşeti dezenfektan ünitesi olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Market çıkışında müşteriler, ellerindeki poşetleri saniyeler içerisinde hiçbir yere temas ettirmeden bu üniteden geçirerek elleri dahil poşetleri dezenfekte edebiliyor. Alışveriş poşeti dezenfektan ünitesi sadece market değil, tüm paketli ürünlerin kolayca dezenfekte edilmesini sağlayan basit ve pratik bir çözümdür."

"Yut içi ve dışından çok yoğun talep alıyoruz"

Ürünlerle ilgili faydalı model ve tasarım başvurularını yaptıklarını dile getiren Arat, şu anda 20 kişilik bir kadroya sahip olduklarını, Ramazan Bayramı'ndan sonra bu sayıyı artırmayı planladıklarını ifade etti.

Arat, mevcut üretim kapasitelerinin günlük 30 adet olduğu bilgisini vererek, "Özellikle mağazalar ve marketlerden çok fazla talep geliyor. Rusya ve Almanya ile görüşüyoruz, bunun yanı sıra birçok ülkeden de talep geldi. İç pazardaki talebi karşıladıktan sonra ihracata da başlayacağız." şeklinde konuştu.

Ürünlerin, Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşım için gerekli CE temel gerekliliklerinin tamamını karşıladığını belirten Arat, sipariş sonrası lojistik faaliyetleri yürüterek Türkiye'nin her bölgesine ürün gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Türkiye'de ilk defa aylık kasko uygulaması başlatıldı Ekonomi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Türkiye'de ilk defa aylık kasko uygulaması başlatıldı
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor Ekonomi
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü Ekonomi
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor Ekonomi
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey Ekonomi
Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi açacağız Ekonomi
Kültür ve Turizm Bakanı: Bodrum Kalesi'ni haziran sonunda Sümela Manastırı'nı da haziran sonu temmuz başı gibi...
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ferdi Tayfur Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Çocuk Kadın Antalya
Şu an buradasınız: Alışveriş poşetlerini dezenfekte eden cihaz geliştirildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 11:07:13. #1.15#
title