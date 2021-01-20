Alibaba'nın kurucusu Jack Ma 2 ay sonra ortaya çıktı: Salgın bittiğinde yeniden görüşeceğiz
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Alibaba'nın kurucusu Jack Ma 2 ay sonra ortaya çıktı: Salgın bittiğinde yeniden görüşeceğiz

20.01.2021 10:22 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:36

Bir süre önce hakkında kaybolduğuna ve tutuklandığına yönelik iddialar ortaya atılan Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, öğretmenlerle yaptığı bir online toplantıda görüldü. Ma, toplantıda "Salgın bittikten sonra yeniden görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çinli internet şirketi Alibaba'nın kurucusu, iş adamı Jack Ma'nın ekim ayında Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştiren bir konuşma yapmasının ardından 'gizemli şekilde ortadan kaybolduğu' iddia edilmişti. Hakkında tutuklandığına yönelik iddialar da öne sürülen Jack Ma, Çin'de 100 köy öğretmeninin yer aldığı bir online toplantıda ortaya çıktı.

EĞİTİM YARDIMLARI YAPACAK

Çin'de geleneksel 'Laba tatilinde' ortaya çıkan Ma, öğretmenlere yaptığı konuşmada "Son zamanlar ben ve meslektaşlarım çalışıyor ve düşünüyorduk. Kendimizi eğitim yardımlarına adamak konusunda sağlam bir karar verdik. Kırsalın yeniden canlandırılması ve toplumsal refah bizim neslimizdeki iş adamlarının sorumluluğu" ifadelerini kullandı.

HİSSELER YÜZDE 4'TEN FAZLA YÜKSELDİ

Ma'nın ayrıca, "Salgın bittiğinde yeniden görüşeceğiz" dediği öğrenildi. Jack Ma Vakfı'ndan bir yetkili de, Çinli Tianmu News muhabirine ilgili görüntüleri doğruladı. ?Ma'nın yeniden görülmesinin ardından Alibaba'nın hisseleri yüzde 4'ten fazla yükseliş kaydetti.

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma 2 ay sonra ortaya çıktı: Salgın bittiğinde yeniden görüşeceğiz
Haber Yorumları (1)
4.VİTES: Hangi kargodaymış?
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