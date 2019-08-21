Alibaba Hong Kong protestoları nedeniyle halka arzını erteledi

21.08.2019 16:55

Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba, 15 milyar dolarlık halka arzını Hong Kong'daki protestolar nedeniyle erteleme kararı aldı.

Independent gazetesinin konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Alibaba yönetim kurulu, Hong Kong'da protestocular ve polis arasındaki gerilimlerin azalması ve piyasa görünümünün iyileşmesine bağlı olarak söz konusu halka arzını Ekim'e erteledi.

Şirketin söz konusu halka arzı yılın en büyük hisse satışlarından biri olarak görülürken, Çin ekonomisindeki zayıflamaya rağmen Alibaba geçen hafta gelirlerinin 30 Haziran'da biten ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artışla 115 milyar yuana yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: DHA