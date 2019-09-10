Alibaba Group Başkanı Jack Ma, görevini bırakıyor

10.09.2019 09:52

Alibaba Group Başkanı Jack Ma bugün görevinden ayrılacak. Jack Ma için 80 bin kişilik Hangzhou Olimpiyat Sport Merkezi stadyumunda bir veda partisi düzenlenecek.

Alibaba Group'da Jack Ma'nın görevini Daniel Zhang üstlenecek.

20 YIL ÖNCE KURMUŞTU

Eski bir İngilizce öğretmeni olan Jack Ma, Alibaba'yı 20 yıl önce Hangzhou kentinde küçük bir apartman dairesinde kurmuştu.

ALİBABA GROUP NEDİR?

Alibaba Group e-ticaret sitelerinden biri olup, Çin'de çevrimiçi piyasalardan biridir. Alibaba.com üzerinde 200 ülkeyi aşkın 3,5 milyon şirket faaliyet göstermektedir.