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Aliağaspor FK, Salihli deplasmanında galip geldi

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Aliağaspor FK, Salihli deplasmanında galip geldi

Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 6. haftasında deplasmanda Salihli Belediyespor'a konuk olan lider Aliağaspor FK, rakibini tek golle mağlup etti.

MANİSA (İHA) - Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 6. haftasında deplasmanda Salihli Belediyespor'a konuk olan lider Aliağaspor FK, rakibini tek golle mağlup etti. Sahadan 3 puan ile ayrılan Aliağa temsilcisi 9. Bölge 2. Grupta puanını 15'e yükselterek liderliğini korudu.

Manisa Ramiz Turan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal ve Salihli Belediyespor Başkanı Serkan Sözer tribünden takip etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Aliağaspor FK, ilk yarıda bulduğu net pozisyonları gole çeviremedi. İlk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, ikinci yarıya da baskılı başlayan Aliağa temsilcisi 48. dakikada Hakan Çakır'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda karşılaşmanın da skorunu belirledi. Aliağa temsilcisi aldığı bu galibiyetle 9. Bölge 2. Grupta puanını 15'e yükselterek liderliğini korudu. - İZMİR

Aliağaspor FK, Salihli deplasmanında galip geldi

Aliağaspor FK, Salihli deplasmanında galip geldi

Aliağaspor FK, Salihli deplasmanında galip geldi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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