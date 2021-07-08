Aliağaspor FK finalde
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Aliağaspor FK finalde

Aliağaspor FK finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) yarı finalinde 120 dakikası 0 – 0 biten maçta Ayvalıkgücü Belediyespor'u penaltılarda 3-1 yenen Aliağaspor FK finale yükseldi.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) yarı finalinde 120 dakikası 0 – 0 biten maçta Ayvalıkgücü Belediyespor'u penaltılarda 3-1 yenen Aliağaspor FK finale yükseldi.

Manisa Mümin Özkasap Stadında dün oynanan karşılaşmayı Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü takip etti.

Aliağaspor FK, normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 sona eren maçta Ayvalıkgücü Belediyespor'a penaltı atışlarıyla 3-1 üstünlük kurarak finale çıktı. Sarı siyahlılarda Semih Baştan, Yusuf Kılıç ve Ersin Aslantoğ penaltıları gole çeviren isimler oldu. Alınan galibiyetle birlikte taraftarlar, futbolcular, teknik yönetim ve yöneticiler sahada sevinç yumağı oluşturdular.

Aliağaspor FK, bu sonuçla 3.Lig yolunda finale yükselerek Kuşadasıspor'un rakibi oldu. Final müsabakası 11 Temmuz 2021 Pazar günü Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirleyeceği sahada oynanacak. - İZMİR

Aliağaspor FK finalde
Aliağaspor FK finalde
Aliağaspor FK finalde
Aliağaspor FK finalde
Aliağaspor FK finalde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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