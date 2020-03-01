Aliağaspor FK 3 puanı 4 golle aldı

01.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 01.03.2020 18:06

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 20. haftasında sahasında Afyon temsilcisi Sandıklıspor'u konuk eden İzmir temsilcisi Aliağaspor FK, rakibini 4-0 mağlup etti. Rakibi karşısında adeta gol olup yağan ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 3'te Gökhan Sipki, 73 ve 77'de Enes Yıldırım, 79'da Doğacan Diker attı. Konuk ekipte Senih Sergen Şensez'in 48. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Onur Nazmi Terzioğlu kurtardı. Sarı siyahlılar aldığı galibiyetle puanını 40'a yükselterek üçüncü sıraya yükseldi.



Aliağa Atatürk Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Gamze Durmuş, Muhammet Alperen Çetiz, Mehmet Ali Keskin, Bekir Emre Karaca hakem dörtlüsü yönetti. Karşılaşmayı Aliağalı futbol severlerin yanı sıra Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal da tribünden takip etti.



Maçtan dakikalar



Karşılaşmaya rakibi karşısında baskılı başlayan Aliağaspor FK, maçın henüz başında bulduğu golle 1-0 öne geçti. Dakika 3'te Akın Alkan'ın sağ taraftan yaptığı ortada yaşanan karambolü iyi değerlendiren Gökhan Sipki, takımını öne geçiren golü kaydetti. Sarı siyahlılar girdiği birçok gol pozisyonundan yararlanamazken ilk yarı Aliağaspor FK'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısına konuk ekip Sandıklıspor daha etkili başladı. Dk 48'te Coşkun Kılıç'ın ceza alanı içerisinde rakibine yaptığı faul sonrası hakem Gamze Durmuş penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına Senih Sergen Şensez geçti. Senih'in kullandığı penaltıyı kaleci Onur Nazmi Terzioğlu kurtardı. Kaleci Nazmi, özellikle ikinci yarıda yaptığı birbirinden başarılı kurtarışlarla takımının galibiyetinde önemli rol üstlendi. Dk 73'te Doğancan Diker'in kendi sahasından rakip savunma arkasına attığı topa koşu yapan Uğur Karakoç, sağ taraftan ceza alanına kadar topu sürdü. Uğur, topu boştaki arkadaşı Enes Yıldırım'a aktardı. Enes, kolay olanı yaptı ve topu filelerle buluşturdu. (2-0) Dk 77'te Uğur Karakoç'un sağ taraftan ceza alanı içerisine yaptığı ortada ceza alanı içerisinde topla buluşan Enes Yıldırım, topu göğsüyle düzelttikten sonra rakibinden de sıyrılarak meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. (3-0) Dk 79'da orta alanda topu rakibinden kapan Doğacan Diker, topu sağ taraftan koşu yapan arkadaşı Uğur Karakoç'un önüne attı. Uğur, ceza alanına girdiği anda topu yeniden Doğacan Diker'e verdi. Doğacan, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. (4-0) Karşılaşmada üç golde asist yapan Uğur Karakoç ile ikinci yarıda oyuna girerek iki gol kaydeden Enes Yıldırım sahanın yıldızı oldu. Atak başlangıçlarında verdiği paslarla ön plana çıkan Doğacan Diker ile kalesinde devleşerek birçok golü önleyen kaleci Onur Nazmi Terzioğlu karşılaşmanın gizli kahramanları oldular.



Aliağaspor FK 4 - 0 sandıklıspor



Hakemler: Gamze Durmuş, Muhammet Alperen Çetiz, Mehmet Ali Keskin, Bekir Emre Karaca



Stat: Aliağa Atatürk Stadyumu



Aliağaspor FK: Onur Nazmi Terzioğlu, Akın Alkan, Agah Oktay Yılmaz (DK 73 Arda Saltan), Doğacan Diker, Gökhan Sipki, Erkan Gövercin, Uğur Karakoç, Coşkun Yılmaz, Berk Baran (DK 57 Rıza Bulut), Birol Öztürk (Dk 63 Enes Yıldırım), Osman Buğra Uysal



Sandıklıspor: İlkay Sezer Yılmaz, Hüseyin Mert Daşdöner, Yunus Emre Yavuz, Feyzullah Selman (Dk 83 Samet Hasan Yıldıran), Ömer Ankaralıgil, Yusuf Tursun, Gökhan Demircan, Yasir Akan, Tecer Tufan, (Dk 84 Ramazan Demir) Salih Kazan, Senih Sergen Şenses (DK 75 Yusuf Efe Seçkin)



Goller: Dk 3 Gökhan Sipki, Dk 73-77 Enes Yıldırım, Dk 79 Doğacan Diker (Aliağaspor FK)



Sarı kartlar: Dk 47 Agah Oktay Yılmaz, Dk 48 Coşkun Kılıç, Dk 73 Onur Nazmi Terzioğlu, Dk 84 Uğur Karakoç (Aliağaspor FK) - Dk 18 Feyzullah Selman, Dk 39 İbrahim Çankaya (TD), Dk 84 Tecer Tufan, Dk 86 Yunus Emre Yavuz (Sandıklıspor) - İZMİR

Kaynak: İHA