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Aliağa Futbol'dan iki takviye

Aliağa Futbol'dan iki takviye
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

BÖLGESEL Amatör Ligi 9'uncu Bölge 2'nci Grup lideri Aliağa Futbol, Niksar Belediyespor'dan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Muharrem Kaban ile Hendekspor'dan 27 yaşındaki defans oyuncusu Hakkı Helvacı'yı kadrosuna kattı.

ALİAĞA, İZMİR (DHA) -

BÖLGESEL Amatör Ligi 9'uncu Bölge 2'nci Grup lideri Aliağa Futbol, Niksar Belediyespor'dan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Muharrem Kaban ile Hendekspor'dan 27 yaşındaki defans oyuncusu Hakkı Helvacı'yı kadrosuna kattı. İlk yarıda oynadığı 8 maçta sadece 1 mağlubiyet alıp, rakip fileleri 29 kez havalandırarak en golcü takım olan Aliağa temsilcisi kamp yaptığı Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Kamptaki hazırlık maçlarında Anadolu Üniversitesi'ni 7-1, Ünyespor'u 2-0 mağlup eden sarı-siyahlılar, yarın Aliağa'ya dönecek. Aliağa Futbol, ligde 30 Ocak Pazar günü Sivaslı Belediyespor'a konuk olacak.


- İzmir
Aliağa Futbol'dan iki takviye

Aliağa Futbol'dan iki takviye

Aliağa Futbol'dan iki takviye

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Hendekspor, Futbol, Aliağa, Spor, Haber

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