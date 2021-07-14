Aliağa'daki yarı olimpik havuzda yüzme kursları başladı
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Aliağa'daki yarı olimpik havuzda yüzme kursları başladı

Aliağa'daki yarı olimpik havuzda yüzme kursları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de, Aliağa Belediyesinin 2019 yılında hizmete açtığı Aliağa Gençlik Merkezinde yüzme kursları başladı.

İzmir'de, Aliağa Belediyesinin 2019 yılında hizmete açtığı Aliağa Gençlik Merkezinde yüzme kursları başladı.

Aliağa Gençlik Merkezinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzu çocukların neşesi oldu. 5-15 yaş arasındaki çocuklara yönelik verilen yüzme kurslarının ilk aşamasında; suyun üzerinde kalma, suda nefes alma, ayak vuruşu gibi yüzmenin temel eğitimleri aktarıldıktan sonra yüzmenin farklı teknikleri öğretiliyor. Profesyonel eğitmenler tarafından verilen kurslarda çocuklar, yarı olimpik havuzda keyifli anlar yaşayarak hem yüzme öğreniyor hem de yaz tatillerini spor yaparak verimli değerlendiriyor.

Pandemiden dolayı geçen yıl açamadıkları yüzme kurslarına bu yıl sınırlı kontenjan ile başladıklarını belirten Aliağa Gençlik Merkezi Havuz Sorumlusu Mustafa Bora, "Yaz dönemi kurslarımızda çocuklarımıza ilk etapta yüzmenin temel eğitimlerini veriyoruz. Yaz kurslarımız eylül ayı sonuna kadar sürecek. Çocuklarımızın yaz tatillerini spor yaparak hem keyifli hem de verimli geçirmelerini istiyoruz. Kış aylarında da eğitimlerimiz devam edecek. Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü'nün de kuruluş aşamasındayız. Bu kulüp ile lisanslı yüzücüler yetiştireceğiz" dedi. - İZMİR

Aliağa'daki yarı olimpik havuzda yüzme kursları başladı
Aliağa'daki yarı olimpik havuzda yüzme kursları başladı
Aliağa'daki yarı olimpik havuzda yüzme kursları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.
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