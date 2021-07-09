Aliağa'da final heyecanı
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Aliağa'da final heyecanı

Aliağa'da final heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Profesyonel lig için son viraja giren Aliağaspor FK, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) final müsabakasında 11 Temmuz 2021 Pazar günü Kuşadasıspor ile karşı karşıya gelecek.

Profesyonel lig için son viraja giren Aliağaspor FK, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) final müsabakasında 11 Temmuz 2021 Pazar günü Kuşadasıspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı kazanan takım 3. Lige yükselecek.

Karşılaşmaya sayılı günler kala profesyonel lig hasretini sona erdirmek isteyen Aliağa'yı final heyecanı sardı. Bu heyecana tüm kenti ortak etmek isteyen Aliağa Belediyesi ve Aliağaspor FK taraftar grubu Yeniçeriler, kentin muhtelif noktalarını sarı siyah flamalar ile dev bayraklarla süsledi. Billboardlar ise 'ULAŞ'alım Hedefe' sloganlarının yazılı olduğu görsellerle donatıldı.

Aliağaspor FK için son viraj kuşadasıspor

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan İzmir'in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, mücadele ettiği 2.Bölge 2.Gruptan 10 puanla lider çıktı. Çeyrek final müsabakasında Buca Zafer Spor'u 2-0, yarı finalde ise Ayvalıkgücü Belediyespor'u penaltı atışlarıyla 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Aliağaspor FK, final müsabakasında Kuşadasıspor'u mağlup etmesi halinde kentin yıllardır süren profesyonel lig özlemini sona erdirerek 2021 – 2022 futbol sezonunda Misli.com 3.Ligde mücadele edecek.

Müsabaka 11 Temmuz 2021 Pazar günü saat 17.30'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. - İZMİR

Aliağa'da final heyecanı
Aliağa'da final heyecanı
Aliağa'da final heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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