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Aliağa, AB'de yükselişe geçti

Aliağa'daki geri dönüşüm tesislerinden Leyal, Leyal Demtaş ile Işıksan'ın ardından Sök Denizcilik, Ege Çelik ve Öge Gemi de geçen hafta itibariyle AB listesine girdi.

30.01.2020 08:19 | Son Güncelleme: 30.01.2020 08:24
Aliağa, AB'de yükselişe geçti

'daki geri dönüşüm tesislerinden Leyal, Leyal Demtaş ile Işıksan'ın ardından Sök , ve Öge Gemi de geçen hafta itibariyle AB listesine girdi. Yıllık 2 milyon ton olan pastadan daha fazla pay almak isteyen Aliağa, yeni yatırım için kira sözleşmelerinin uzatılmasını bekliyor.

Kaynak: Dunya.com

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