Aliağa, AB'de yükselişe geçti

30.01.2020 08:19 | Son Güncelleme: 30.01.2020 08:24

Aliağa'daki geri dönüşüm tesislerinden Leyal, Leyal Demtaş ile Işıksan'ın ardından Sök Denizcilik, Ege Çelik ve Öge Gemi de geçen hafta itibariyle AB listesine girdi. Yıllık 2 milyon ton olan pastadan daha fazla pay almak isteyen Aliağa, yeni yatırım için kira sözleşmelerinin uzatılmasını bekliyor.