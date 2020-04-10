Ali Yaşar: "Altınordu'da mutluyum" Devre arasında Konyaspor'dan kiralanan tecrübeli futbolcu Ali Yaşar, Altınordu'da çok mutlu olduğunu söyledi.

Devre arasında Konyaspor'dan kiralanan tecrübeli futbolcu Ali Yaşar, Altınordu'da çok mutlu olduğunu söyledi.

Altınordu'ya devre arasından Konyaspor'dan kiralık olarak gelen Ali Yaşar, açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon da İzmir ekibinin formasını 11 kez giydiğini hatırlatan Yaşar, "Burası çok farklı bir ortam. Sürekli kamp ortamı, takımdaşlık duygusunu artırıyor ve bu da doğrudan sahaya yansıyor. Bu sezon skor olarak sorun yaşasak bile oyun ve takım ruhu açısından her zaman en üst noktada olduk" dedi.

Korona virüs önlemleri çerçevesinde evinde çalışan başarılı oyuncu, "Futbol, ekran başından seyredince çok kolay görünse de kuvvet, sürat, oyun zekası, dayanıklılık ve daha bir çok faktörün bir araya geldiği bir spor. Bu nedenle her zaman hazır olmak zorundasınız. Süper Lig'de bu düzey daha da yükseliyor. Süper Lig'de Konyaspor forması giydiğim 4 maçta bunu çok iyi gözlemledim. Bu sezon olmasa bile umarım önümüzdeki yıl Altınordu ile Süper Lig'de yer alırız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA