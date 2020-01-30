Ali Ülker kimdir? Ali Ülker nereli, kaç yaşında?

30.01.2020 10:07 | Son Güncelleme: 30.01.2020 10:09

Ali Ülker, Murat Ülker'in yerine Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Ülker Gıda A.Ş'de Kalite Kontrol Departmanı'nda stajyer olarak göreve başladı. Ülker evli ve 3 çocuk sahibidir. Ali Ülker nereli, kaç yaşında?

ALİ ÜLKER KİMDİR?

İş insanı Ülker,1969 yılında dünyaya geldi. Orhan Özokur'un oğludur. İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümünde eğitim gördü. IMD, INSEAD, Wharton ve Harvard'da çeşitli eğitim programlarına katıldı. De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması'nda (1992) ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi'nde (1997) yer aldı.

İş hayatına 1985 yılında Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı'nda stajyer olarak başlayan Ülker, 1986-1998 yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de Stajyer, Satış Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü pozisyonlarında çalıştı. 1998 yılında Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de, 2000 yılında Perakende Grup Başkan Yardımcılığı'na getirilen Ali Ülker 2001 yılındaMerkez Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini üstlendi. 2002 yılında Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı'na, 2005 yılında ise Ülker Grup Başkanlığı'na atandı. 2011 yılından bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Ali Ülker, 29 Ocak 2020'de Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Ülker, inovasyona önem veriyor. İngilizce ve Almanca bilen Ali Ülker evli ve 3 çocuk sahibidir.