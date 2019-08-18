18.08.2019 02:53

Ali Tandoğan: "İşimiz kolay değil ama yılmayacağız"

ADANA - Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, "Rakibimizi galip geldiklerinden dolayı tebrik ediyorum. Çok fazla pozisyona giremediğimiz ve kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşan Balıkesirspor, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, fikstür kuralarının çekilmesinin ardından çok iyi şekilde analiz yaparak, lige iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Adana Demirspor'un seyircisiz olsa da evinde oynamanın avantajını iyi kullandığını belirten Tandoğan, "Rakip savunma oyununu iyi oynadı ancak zaman zaman oyunu ağırlaştırdılar. Biz her zaman oynamaya ve oynatmayı seven bir takımız. Rakibimizi galip geldiklerinden dolayı tebrik ediyorum. Çok fazla pozisyona giremediğimiz ve kaybettiğimiz için üzgünüz" diye konuştu.

Rakibe çok fazla pozisyon vermediklerini kaydeden Tandoğan, "Bir oyuncumuz sakatlandığını söyledi ve bunun hemen ardından arkasına atılan bir toptan dolayı gol yedik. Şanssızdık ama yılmamak lazım. Yönetim de mücadele içerisinde, işimiz kolay değil" dedi.

Kaynak: İHA