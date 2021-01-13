Ali Sürmen: Türk futbolunun geleceği adına umutlu değilim

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Türk futbolunun geleceği adına umutlu olmadığını belirterek, "Düzelmesi için adil olmaları lazım" dedi.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunarak, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ali Sürmen, pandemi nedeniyle istişarenin zor olduğunu, buna rağmen fikir alışverişi ve yaptıkları değerlendirmeler neticesinde son olarak bir dönem daha Divan Başkanlık Kurulu'na aday olduklarını açıkladı.

ATATÜRK İÇİN TRABZONSPOR ONURSAL ÜYE BELGESİ DÜZENLENDİTrabzonspor'da önemli görevler yaptıklarına dikkat çeken Sürmen, "Trabzonspor'a en büyük kattığımız tüzük genel kurulunda sağladığımız katkıdır. Yöneticilerin tüzüğü aşarak harcama yapması halinde şahsen sorumlu olacağı taahhütnameler devrim niteliğinde çalışmalardır. Yaptığımız görevlerin en önemlisi milli mücadeleyi Karadeniz'den başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci ruhu ve Anadolu aşkı bordo mavi renklerle bağdaştığından ve de Türk sporunun bugün dahi çok ihtiyaç duyduğu, 'ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' veciz cümlesini bizler için söyleyen Atamız, Divan Başkanlık Kurulumuzca Trabzonspor onursal üyesi kabul edilip, belgesi düzenlemiştir" dedi."YÖNETİMDE FİZİKİ DEĞİL, FİKİR AYRILIĞI VAR"Trabzonspor yönetiminde fikir ayrılıklarının olduğunu kaydeden Ali Sürmen, "Fikir ayrılığı zenginliktir. Eğer bunu iyi yoğurur topluma iyi sunarsanız, oradan iyi sonuç çıkar. Önemli olan fikir ayrılıklarını doğru yoğurabilmek ve doğru sonuca ulaşabilmektir. Biz kurul olarak hiçbir zaman yönetim içerisinde fikir ayrılıklarına karışmadık ama fiziki ayrılıklara karışırız. Biz bu nedenle fiziki ayrılıkları kabullenmediğimiz için kurul başkanları olarak toplanıp değerlendirdik, kendileriyle de toplantı yaptığımızda sadece fikir ayrılığı olduğunu gördük. Bunlar doğaldır, bu zenginliğe saygı duyacağız. Onlara başarıya dönük olarak çalışmayı sürdürmelerini, ayrışma şeklinde kulübün zararına olacak hareketlerden kaçınılmasını da tavsiye ettik" diye konuştu."TÜRK FUTBOLUNUN DÜZELMESİ İÇİN ADİL OLMASI LAZIM"Türk futbolunun geleceği adına umutlu olmadığını ifade eden Sürmen, bu konuda şunları söyledi: "Türk futbolunun geleceği adına peşin söyleyeyim hiç umutlu değilim. Düzelmesi için adil olmaları lazım. Şampiyonluk yıllarını o kupaları kaldıran futbolcular, teknik heyet, yöneticilerle konuştuğumuz zaman da aynı şeyleri anlatıyorlar. Ama o zaman biz 5 atıyorduk, 2-3'ünü sayıyordular. Sahada takımları boğuyorduk, hakemlerin de başkalarının da ellerinden bir şey gelmiyordu. O nedenle bizim de önce kendi politikamızı doğru ortaya koymamız lazım. 'Ben seçildim, ben bilirim' zihniyetinden uzak durmak lazım. Bütün zorluklara rağmen biz şikayet edemeyiz. Bu makamdaysak elimizden geleni yapacağız. Yönetim de kendi elinden geleni yapacaktır. Keşke pandemi olmasaydı. 1 yıl uzun bir süre. Şampiyonluğa oynayan takımdan, alt sıralardaki bir takıma gelirken zaten pandeminin yarattığı ruhsal bir sıkıntı var, üstüne saha sonuçlarındaki başarısızlık binince her şey alt üst oldu. Dengeler bozuldu, yöneticiler de üzgün.""TRANSFERLERDEKİ HATALARI ÇOK KABULLENEMEDİĞİMİZİ İFADE ETTİK"Transferler konusunda sosyal medyada kendilerine eleştirilerin olduğunu ancak daha önce özellikle de yapılan yabancı transferlerini kendilerinin eleştirdiğini anlatan Sürmen, "2019-20 transferlerinin camiamızın beklentilerine uygun olmadığını, özelikle yabancı transferlerdeki hataları çok kabullenemediğimizi ifade ettik. Şu isteniyorsa; 'her başarısız sonuçtan sonra söyleyeyim' kurul başkanların öyle bir sistemi olmamalı. Biz zamanında söyledik, şimdi yazanlar başarısız sonuçtan sonra söylüyor. Aramızda çok ciddi fark var. Elbette kulüplerinde kendi iç politikaları, scout ekipleri, hocaları vardır. Bir değerlendirme yaparlar" ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Divan Başkanlık Kurulu Ali Sürmen ve kurul üyeleri, basın mensuplarıyla birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM