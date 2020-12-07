Ali Palabıyık'a bir eleştiri de, Fenerbahçeliliği ile bilinen Fazıl Say'dan geldi

Denizlispor ile Fenerbahçe arasında dün akşam oynanan tartışmalı maçla ilgili birçok kesimden yorumlar gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say da Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından hakem Ali Palabıyık'a ağır eleştiride bulundu.

Fenerbahçe sevdası bilinen Fazıl Say, Denizlispor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan tartışmalara dahil oldu. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından attığı tweetlerle gündem oldu. Sarı-Lacivertli takımın oyununu beğenmeyen Fazıl Say, maçın hakemi Ali Palabıyık için de ağır eleştirilerde bulundu.

Fazıl Say, Ali Palabıyık için, "Denizlispor maçını yöneten hakemin umarım bundan sonra herhangi bir "futbol sporu" müsabakasında işi olmaz. Umarım..." yorumunu yaptı.

"TÜRK FUTBOLUNUN EN BÜYÜK KAZANIMI ALTAY'DIR"

Kaleci Altay'ın performansını beğenen Say, "İlk konu; ve en önemlisi; tuhaf ve üzücü 2020 yılının Türk futbolunun büyük kazanımı, Fenerbahçe'nin genç ve üstün yetenekli kalecisi Altay'dır. Uzun yıllar gururla milli takımda da izleyeceğiz başarılarını diye düşünürüm derken, sarı-lacivertlilerin futbolu için de "Fevkalade yetenekli 20-25 oyuncudan oluşan bu takımın kenardan yönetimi , teknik direktörü, sezon başından beri benim için daha çok hayal kırıklığıdır. Bilmiyorum? Bana katılmayanlar olabilir. Ben; kenar yönetiminin gücünün daha farklı olabileceğini..." yorumunda bulundu.