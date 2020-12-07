Ali Palabıyık'a bir eleştiri de, Fenerbahçeliliği ile bilinen Fazıl Say'dan geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ali Palabıyık'a bir eleştiri de, Fenerbahçeliliği ile bilinen Fazıl Say'dan geldi

07.12.2020 14:46 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:07

Denizlispor ile Fenerbahçe arasında dün akşam oynanan tartışmalı maçla ilgili birçok kesimden yorumlar gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say da Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından hakem Ali Palabıyık'a ağır eleştiride bulundu.

Fenerbahçe sevdası bilinen Fazıl Say, Denizlispor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan tartışmalara dahil oldu. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Denizlispor-Fenerbahçe maçının ardından attığı tweetlerle gündem oldu. Sarı-Lacivertli takımın oyununu beğenmeyen Fazıl Say, maçın hakemi Ali Palabıyık için de ağır eleştirilerde bulundu.

Fazıl Say, Ali Palabıyık için, "Denizlispor maçını yöneten hakemin umarım bundan sonra herhangi bir "futbol sporu" müsabakasında işi olmaz. Umarım..." yorumunu yaptı.

Ali Palabıyık'a bir eleştiri de, Fenerbahçeliliği ile bilinen Fazıl Say'dan geldi

"TÜRK FUTBOLUNUN EN BÜYÜK KAZANIMI ALTAY'DIR"

Kaleci Altay'ın performansını beğenen Say, "İlk konu; ve en önemlisi; tuhaf ve üzücü 2020 yılının Türk futbolunun büyük kazanımı, Fenerbahçe'nin genç ve üstün yetenekli kalecisi Altay'dır. Uzun yıllar gururla milli takımda da izleyeceğiz başarılarını diye düşünürüm derken, sarı-lacivertlilerin futbolu için de "Fevkalade yetenekli 20-25 oyuncudan oluşan bu takımın kenardan yönetimi , teknik direktörü, sezon başından beri benim için daha çok hayal kırıklığıdır. Bilmiyorum? Bana katılmayanlar olabilir. Ben; kenar yönetiminin gücünün daha farklı olabileceğini..." yorumunda bulundu.

Ali Palabıyık'a bir eleştiri de, Fenerbahçeliliği ile bilinen Fazıl Say'dan geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Muhsin Fahrizade
Magazin Cem Yılmaz Gökhan Alkan Demet Akalın Diego Armando Maradona
Spor Falcao Ersun Yanal Fatih Terim Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Adana Bursa Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ali Palabıyık'a bir eleştiri de, Fenerbahçeliliği ile bilinen Fazıl Say'dan geldi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 15:07:14. #1.14#
title