Ali Koç: Yeni teknik direktörümüzü Pazartesi açıklayacağız
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Ali Koç: Yeni teknik direktörümüzü Pazartesi açıklayacağız

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk'te gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Adı sarı-lacivertlilerle anılan Alman hoca Favre'yle bir görüşme olmadığını söyleyen Başkan, yeni hocanın Pazartesi günü açıklanacağını söyledi. Koç yaptığı açıklamada, "2.5 isim belli, bunlardan birini seçip, açıklayacağız. Bir-iki hoca daha var ki, kimsenin laf edemeyeceği ama futbol endüstrisiyle ara o kadar açılıyor ki, 6-7 milyon avroluk bir hocayı getirebilme imkanımız yok" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk'te gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yeni teknik direktör konusuna da değinen Başkan, "Favre ile bir görüşmemiz olmadı. Temsil eden bir kişiyle görüştük. Buraya uygun olmadığını, baskıyı seven biri olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı ve yeni hocanın Pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

"ALGILARA GELMEYİN"

"Favre'yle görüşmemiz olmadı. Temsil eden bir kişiyle görüştük, buraya uygun olmadığını, baskıyı seven biri olmadığını söyledi. Dalic benim çok istediğim biri, bize çok güzel bir rapor hazırlamıştı geçen sene. Tavrı bize, bana çok uyuyordu. Turnuva ertelenince olmadı. Algılara gelmeyin. Beşiktaş taraftarına sesleniyorum, Sergen Hoca'ya bir ilgimiz olmadı

"FENERBAHÇELİLER RAHAT OLSUN"

Seçildiğimiz takdirde yeni teknik direktörümüzü pazartesi günü açıklayacağız. 6-7 milyon euro harcayabileceğimiz bir hoca getiremeyiz. Fenerbahçeliler rahat olsun. Gaza gelmesin Fenerbahçeliler. Fenerbahçeliler rahat olsun. Yapacağımız teknik direktör tercihinin sonuna kadar arkasında durun."

Ali Koç: Yeni teknik direktörümüzü Pazartesi açıklayacağız
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Ali Gülhan
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