Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki buzlar eriyor! Mevcut başkanın desteklenmesi için camia hemfikir oldu
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Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki buzlar eriyor! Mevcut başkanın desteklenmesi için camia hemfikir oldu

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Üç yıl önceki seçimde gerginlik yaşayan iki başkanın arasındaki soğuk savaş son bulmak üzere. Vefa Küçük'ün ve camianın önde gelen isimlerinin mesajlarıyla, ikili artık birbirlerine daha sıcak bakıyor. Aziz Yıldırım'ın, kendi döneminde yöneticilik yapan ekibinden kimsenin aday çıkmasını istemiyor. Aktarılanlara göre; Fenerbahçe'de Ali Koç'un istikrarının bozulmaması için ortaya bir aday çıkmayacak. Yıldırım döneminde yöneticilik yapan isimlerin de şimdilik başkanlık düşüncesi yok.

Sarı-Lacivertliler'de Ali Koç'un yeniden başkan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ali Koç, adaylığını açıklarken, "Aday olmak isteyenler lütfen ön plana çıksın, Fenerbahçe kazanır" ifadelerini kullanmıştı. Ancak camiada Ali Koç'a karşı rakip çıkmak isteyen şimdilik yok. Bu konuda Aziz Yıldırım'ın da uzaktan da olsa bir desteği var. Yıldırım, başkanlık düşünmüyor ve ekibinden de kimsenin aday olmasını istemiyor.

GALATASARAY'A PATLAMIŞTI

Aziz Yıldırım, nisan ayında uzun süren suskunluğunu bozmuştu. Yıldırım verdiği demeçte, "Aziz Yıldırım üzerinden Fenerbahçe'ye savaş açmaya çalışıyorlar. Ben Fenerbahçeli değilim, Fenerbahçe'nin kendisiyim. Bu kulübe 20 sene hizmet ettim" sözlerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE'DEN TEŞEKKÜR

Fenerbahçe Kulübü de, eski başkan Yıldırım'ın açıklamalarının ardından kendisine resmi siteden teşekkür etti. Sarı-Lacivertli kulüpten, "Fenerbahçe'nin haklı mücadelesinde yanımızda olan, Fenerbahçe'ye desteğini ortaya koyan Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyoruz" paylaşımı gelmişti.

"FENERBAHÇE BÖLÜNMESİN"

Aziz Yıldırım'ın kızgınlığı ve kırgınlığının azaldığı, yine o gün yaptığı açıklamanın devamında ispatlanmış oldu. Yıldırım sözlerini, "Fenerbahçeliler'den bir ricam var. Bölünmesinler, birlik beraberlik içinde olmaya devam etsinler. Kötü günler yaşanabilir, bunlar gelip geçecektir. Kötü günler aşılır. Kulübü idare edenlere de birkaç sözüm var. Bu kulübü hak ettiği, layık olduğu yere akıllı strateji uygulayarak götürmeliler" şeklinde noktalamıştı.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasındaki buzlar eriyor! Mevcut başkanın desteklenmesi için camia hemfikir oldu
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