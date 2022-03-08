Ali Koç'un hamleleri kriz çıkarttı! İsmail Kartal'ın resti planları altüst etti - Haberler

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Ali Koç'un hamleleri kriz çıkarttı! İsmail Kartal'ın resti planları altüst etti

Diğer - Spor
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Başkan Ali Koç'un hoca görüşmeleri için yurt dışına çıkması İsmail Kartal'ı rahatsız etti. Kartal, önümüzdeki sezon yardımcı antrenör olma fikrini değerlendirmeye bile almadı.

Bu sezon Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe'de hedef lig ikinciliği... Vitor Pereira ile sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de istenilen başarı elde edilemedi ve Portekizli teknik hoca gönderildikten sonra sezon sonuna kadar göreve İsmail Kartal getirildi.

Ali Koç'un hamleleri kriz çıkarttı! İsmail Kartal'ın resti planları altüst etti

Derbi maçında stada gelmeyen başkan Ali Koç, maçın ardından Almanya'ya gitme kararı aldı. Löw ile görüşecek olan Ali Koç'un yeni sezon için hocaya imza attırması beklenirken İsmail Kartal'dan da yönetime rest geldi.

Ali Koç'un hamleleri kriz çıkarttı! İsmail Kartal'ın resti planları altüst etti

Fenerbahçe, yeni sezon için Löw ve Jesus isimleriyle görüşürken, İsmail Kartal'ın kulüpteki geleceği belirsiz. Herkes "Löw gelirse Kartal yardımcısı olur" tezini ortaya atıyor ancak Sabah'ın haberine göre; tecrübeli hocanın yakın çevresine, "Ben bir teknik direktörüm. Kimsenin ikinci adamı olmak istemiyorum" dediği kaydedildi.

Ali Koç'un hamleleri kriz çıkarttı! İsmail Kartal'ın resti planları altüst etti

Kartal, geleceğiyle ilgili sezon sonunda Başkan Ali Koç ile görüşecek. Bu arada 60 yaşındaki teknik adam, 8 lig maçında 15 puan toplayarak 1.88 puan ortalaması yakalarken, 17 karşılaşmada 28 puan toplayıp 1.65'lik ortalama yapan Pereira'yı geride bıraktı. Ayrıca Fenerbahçe, Kartal döneminde ligin en çok koşan takımı haline geldi.

Diğer - Spor

İsmail Kartal, Joachim Löw, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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