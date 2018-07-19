Ali Koç'un Eşi, Dünyaca Ünlü Fotoğrafçı Mert Alaş'ı Günlüğü 314 Bin TL'ye Fotoğraf Çekimi İçin Getirtmiş

Dünyaca ünlü yıldız model ve şarkıcılarla başarılı çekimlere imza atan ünü fotoğrafçı Mert Alaş Fenerbahçe Klübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevin Koç'un özel davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Ancak Nevin Koç'un Mert Alaş'ı özel fotoğraf çekimi için günlüğü 50 bin Sterlin'e getirttiği iddiası magazin gündeminde konuşulan dedikodular arasında.

NEVİN KOÇ'UN ÖZEL DAVETLİSİ OLARAK GELDİ

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberinegöre, Türkiye'den çıkıp dünyaca ünlü bir fotoğrafçı, Madonna, Rihanna, Miles Cyrus gibi daha onlarca ünlü isim ile dost olan Mert Alaş, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Sosyete kulislerinde ise konuşulan bomba iddia; Nevin Koç'un Mert Alaş ile arkadaş olmadığı, Alaş'ı fotoğraflarını çekmesi için Türkiye'ye özel olarak getirttiği söylentisi dolaşıyor.

GÜNLÜĞÜ 50 BİN STERLİN'E FOTOĞRAF ÇEKECEK

"Dünyaca ünlü isimlerin poz vermek için yarıştığı Mert Alaş'ın alacağı günlük ücret50 bin Sterlin (bugünkü kurla 314 bin 500 lira). İş seyahatlerinde özel uçak şartı koyan Alaş'ın üç gün önce Türkiye'ye gelirken özel uçağın içinden çekilmiş fotoğrafını Instagram sayfasına koyması dedikoduları kuvvetlendirir nitelikte."

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERE YAKIN OLMAYI HEDEFLİYOR

"Nevbahar Koç'a yakın isimler,bu sayede dünyaca ünlü isimlerle dostluk kurmayı hedeflediği için Alaş'ı getirttiği iddiasında! Muhatapları ile konuşamadığım için iddialar ne kadar doğru bilmiyorum. Mert Alaş'ın kendisine poz vermek için yarışan ünlülerle çektirdiği özel karelerle dolu Instagram hesabında, artık Nevbahar Koç'la fotoğrafının da olması... "