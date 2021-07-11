Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda antrenmanlarını sürdürüyor
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Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda antrenmanlarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda antrenmanlarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıkları için kampta bulunan Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıkları için kampta bulunan Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen günün ikinci antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra kondisyon ağırlıklı oyunlarla süren idman, şut çalışmasının ardından yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

GENÇ OYUNCULAR KAMPTAN AYRILDI

Fenerbahçe'de 5 futbolcu Topuk Yaylası kampından ayrıldı. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın talimatıyla Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam İstanbul'a gönderildi. Söz konusu oyuncular çalışmalarına Samandıra'da devam edecek.

(Ozan Buğra Koşar - Ali Yıldız/İHA)

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda antrenmanlarını sürdürüyor
Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda antrenmanlarını sürdürüyor
Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda antrenmanlarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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