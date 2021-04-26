Ali Koç'tan çarpıcı Harun Tekin yorumu: Aptalca bir hareket yaparsın ve diğer kurtardıkların heba olur
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Ali Koç'tan çarpıcı Harun Tekin yorumu: Aptalca bir hareket yaparsın ve diğer kurtardıkların heba olur

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Başkan Ali Koç'a kaleci Harun Tekin'in hatalarından yenilen goller soruldu, dikkat çeken bir cevap geldi. Koç, "Kalecilikte var bu, 10 top kurtarırsın, bir tane aptalca hareket yaparsın hepsi heba olur, işin doğasında var" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Harun Tekin'le ilgili soruya performans bazında cevap vermek istemediğini belirterek konuşmaya başladı, ancak sonrasında değerlendirmesini açıkça yaptı.

"HEPSİ HEBA OLUR"

Koç, "Kalecilikte var, 10 top kurtarırsın, bir tane aptalca hareket yaparsın hepsi heba olur, işin doğasında var" diye konuştu. Öte yandan el bileğinde kırık tespit edilen Altay Bayındır'ın hızlı bir iyileşme kaydettiği ve sahalara beklenenden daha erken dönebileceği kaydedildi.

Ali Koç'tan çarpıcı Harun Tekin yorumu: Aptalca bir hareket yaparsın ve diğer kurtardıkların heba olur

"BİR KİMYA YAKALADIK"

Koç, şampiyonluk ihtimaliyle ilgili de şunları söyledi: Daha önce de söyledim, biz 10 senede üç kez şampiyonluk kaybettik, son ana kadar her şeyin değişebileceğini biliyoruz. Biz bir seri ve kimya yakaladık. İnşallah kısmetse şampiyonluk olur.

Ali Koç'tan çarpıcı Harun Tekin yorumu: Aptalca bir hareket yaparsın ve diğer kurtardıkların heba olur
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Haber Yorumları (1)
MURAT ALTINTAŞ: Ali Koç Hakem hakem. Konuşsana hakem hakkında . 2 haftadır hakemler el attı size sesiniz çıkmıyor. Maç öncesi ağlamalar. Maç sonu arkadaşlar söyledi söyleyeceğini. Yazık. Az gerçekleri söyleseniz. Seri yakalamışsınız Hahahaha
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