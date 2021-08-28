Ali Koç, Santa Clara'nın Başkanı İsmail Uzun ile Morita'nın transferi için el sıkıştı
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Ali Koç, Santa Clara'nın Başkanı İsmail Uzun ile Morita'nın transferi için el sıkıştı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertliler 26 yaşındaki orta saha Hidemasa Morita'nın transferinde büyük aşama kaydetti. Portekiz kulübünün hissedarı olan ve başkanlığa atanan İsmail Uzun, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la her konuda anlaşma sağladı.

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe, Portekiz ekibi Santa Clara ile Hidemasa Morita için her konuda anlaşmaya vardı. Santa Clara'nın en büyük hissedarı olan İsmail Uzun, kulüp başkanlığına atandı. Uzun, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la her konuda anlaşmaya vardı.

Ali Koç, Santa Clara'nın Başkanı İsmail Uzun ile Morita'nın transferi için el sıkıştı

HER YERDE OYNUYOR

Morita, ön libero, merkez orta saha ve sağ bekte oynayabiliyor. Klasik ön liberolara göre temposu daha yüksek ve iki hat arasında gidip gelen bir futbolcu. Vitor Pereira'nın Japon futbolcuda çok ısrarcı olduğu belirtildi.

Ali Koç, Santa Clara'nın Başkanı İsmail Uzun ile Morita'nın transferi için el sıkıştı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Ali Koç, Santa Clara'nın Başkanı İsmail Uzun ile Morita'nın transferi için el sıkıştı - Haberler Spor
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