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Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Zeljko Obradovic ile ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Birkaç kez kontrat uzatma teklifimiz olsa da hocamız sezon sonu konuşmanın daha iyi olacağı kararını aldı. Biz de önümüzdeki günlerde hocamızla oturup bir görüşme yapacağız" dedi.

15.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:54

Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan kulüp başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in takımdaki geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Obradovic ile ilgili sözleri;

"Obradovic'in geleceği ne olacak, merak konusu. Daha evvelde bir kaç kez söyledim. Hocamız yaşayan efsanemizdir. Geçen sezon müthiş bir performans yakaladık. Müthiş başlayan sezon hiç beklediğimiz gibi, hocamızın da hiç yaşamadığı şekilde tamamladık. Muhteşem başlayan sezon çok kötü bitti."

"YENİ SEZON PLANLAMASINA BAŞLADIK"

"Yeni sezon planlamasına başladı. Hocamızın istek ve beklentilerine göre çalışma yaptık. Bu yönde Avrupa'da ses getiren transferler yaptık. Hocamızın dediğine göre şimdiye kadar ki en iyi kadroyu kurduk. Bu sezon da hiç kimsenin inanamayacağı şekilde başladı. Kazanmamız gerekirken son saniye aldığımız mağlubiyetler oldu. Çok kötü başlayan sezon sonradan toparlanmaya başladı. Tam işler rayına oturuyor derken de erteleme ve iptaller geldi."

"OBRADOVİC'İN KREDİSİ BİZDE SONSUZ"

Sezon nasıl cereyan ederse etsin, hocamızın ve kadromuzun bizde sonsuz kredisi olduğu yönündeydi. Birkaç kez dediğim gibi hocamız efsanedir ve Fenerbahçe'de kalmak istediği sürece burası onun evidir. Bu düşüncelerde hiçbir değişiklik olmamıştır. Kendisine bu fikirler de iletilmişti. Birkaç kez kontrat uzatma teklifimiz olsa da hocamız sezon sonu konuşmanın daha iyi olacağı kararını aldı. Fakat sezon sona erdi. Euroleague'de de karar çıkacak fakat oynanabileceğini tahmin etmiyorum. Biz de önümüzdeki günlerde hocamızla oturup bir görüşme yapacağız.

Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz
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