Ali Koç, Luiz Gustavo için Marsilya'ya gitti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Audi Cup için Almanya'ya gitmeden önce Marsilya'ya uçtu. Koç, Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Luiz Gustavo için kulübü ile pazarlık masasına oturdu.

Art arda açıkladığı transferlerin ardından kısa bir süreliğine durulan sarı-lacivertliler Eljif Elmas'ın Napoli'ye satılmasının ardından tekrar harekete geçti. asistanaliz.com'un edindiğe bilgiye göre Fenerbahçe transfer döneminin başından bu yana gündemde olan Luiz Gustavo için yeni bir sefere çıktı. Ancak bu seferin diğerlerinden farkı başkan Ali Koç'un direkt devreye girmesi. Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta oynayacağı maçları izlemek için Almanya'ya gidecek olan Koç, öncesinde Brezilyalı yıldızın transferini bizzat bitirmek için Marsilya'ya uçtu.

MAKSİMUM 5-6 MİLYON EURO

Ali Koç önderliğindeki Fenerbahçe heyeti Marsilya'nın 9 milyon Euro istediği Gustavo için sıkı bir pazarlık yaparak oyuncunun transferi bitirilmeye çalışacak. Teknik direktör Ersun Yanal, 32 yaşındaki Brezilyalı milli futbolcunun alınmasını çok isterken Asisanaliz'in verdiği özel bilgiye göre Fenerbahçe'nin hedefi 5-6 milyon Euro bandında transferi sonlandırmak.

Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo'nun transferini bu görüşmede bitirmek istemesinin en temel sebebi orta alandaki 6 numara eksiği ve Sambacı'nın bir an önce takıma katılıp ligde oynanacak ilk maçta sahada yer alabilmesi.

İstanbul DHA

Kaynak: DHA