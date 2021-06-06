Ali Koç'la buluşan Rıdvan Dilmen, "Başkan'ın Benitez'den haberi bile yok" paylaşımı yaptı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, dün Başkan Ali Koç ile buluşup kahve içti. Dostane bir buluşma olduğunu, Fenerbahçe'yi konuşmadıklarını ifade eden Dilmen, medyada çok fazla adı geçtiği için Rafael Benitez'i sorduğu bilgisini paylaştı. Dilmen, Başkan'ın kendisine, "Ben de gazetede okudum. Gündemimizde yok" diye verdiği yanıtı sosyal medya hesabından duyurdu.

Sarı-Lacivertliler'in en önemli gündemi yeni hoca. Fenerbahçe camiası, başkanlık seçiminden çok şu anda teknik direktöre odaklanmış durumda. Benitez ve Marcelo Bielsa isimlerinin çok sık yazıldığı şu günlerde taraftarlar da büyük heyecan yaşıyor. Rafa Benitez'in İstanbul'a geleceği haberleri ise her yerde dolaşıyor. Rıdvan Dilmen de Başkan Ali Koç ile dostane buluşmasında sadece Benitez konusunu sorduğunu duyurdu.

"SADECE HER GÜN GÖRDÜĞÜM İÇİN SORDUM"

Dilmen yaptığı paylaşımda, "Bugün Sayın Ali Koç'la kahve içtik, Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili bir gündem olmadı dostane bir sohbetti. Sadece her gün medyada gördüğüm "BENITEZ" isminin gündemde olup olmadığını sordum. Sayın Başkan'ın cevabı; "Ben de gazetede okudum :) gündemimizde yok!" bilgisini aktardı.