Ali Koç istifa mı etti, Ali Koç gitti mi?

Kesin olmayan sonuçlara göre, seçimlerde Sadettin Saran 257 oy farkla yeni başkanlığa seçildi. Bu gelişmeyle birlikte taraftarların aklındaki soru şu oldu: Ali Koç istifa mı etti, yoksa başkanlığı resmen sona mı erdi?

KIL PAYIYLA YENİ BAŞKAN: SADETTİN SARAN

Fenerbahçe'de yapılan seçimde Sadettin Saran, mevcut başkan Ali Koç'u geride bırakarak kulübün yeni başkanı oldu. Resmi olmayan verilere göre, 257 oy farkla ipi göğüsleyen Saran'ın başkanlığı kısa süre içinde resmen ilan edilecek.

SANDIKLAR TAMAMEN AÇILDI

Toplam 50 sandığın tamamı açıldı. Oy dağılımına göre Ali Koç 12.114 oy alırken, Sadettin Saran 12.331 oy topladı.

RENKLERİN YARIŞI

Seçimde Ali Koç beyaz pusulayla, Sadettin Saran ise sarı pusulayla üyelerin karşısına çıktı. Oy verme işlemleri sabah 10.00'da başladı ve saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

KULLANILAN OY SAYISI

Olağanüstü Genel Kurul'da toplamda 24 bin 800 oyun kullanıldığı duyuruldu.

ALİ KOÇ İSTİFA MI ETTİ?

Ali Koç istifa etmedi, seçim sonucu göreve Sadettin Saran geldi.