'Ali Koç istifa' etiketine binlerce yorum bırakılmasına F.Bahçe'den yanıt: Troll saldırısını kınıyoruz
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'Ali Koç istifa' etiketine binlerce yorum bırakılmasına F.Bahçe'den yanıt: Troll saldırısını kınıyoruz

'Ali Koç istifa' etiketine binlerce yorum bırakılmasına F.Bahçe'den yanıt: Troll saldırısını kınıyoruz
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için açılan 'istifa' etiketine binlerce yorum bırakıldı. Transferlerin sezon başına yetişmemesi taraftarların sabrını taşırdı. Bu kaosa F.Bahçe Başkan Vekili Erol Bilecik FB TV'de cevap verdi. Bilecik, "Başkanımız çok değerli birisi. Bu etiketi açanları kınıyorum. Gerçek olmayan troll hesaplar bunu köpürtmeye çalışıyor" dedi.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, transferler, Vitor Pereira ve Başkan Ali Koç'un istifaya davet edilmesiyle ilgili konulara FB TV'de yanıt verdi.

İşte Bilecik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN"

"24 saat kısa bir zaman gibi gözükebilir ama bu zaman transferde çok uzun bir zamandır. 2 Eylül, Avrupa listeleri için son gün. Taraftarımızın içi rahat olsun, önümüzde daha çok 24 saat var...

'Ali Koç istifa' etiketine binlerce yorum bırakılmasına F.Bahçe'den yanıt: Troll saldırısını kınıyoruz

"TÜRK SPORU TARİHİ İÇİN DEĞERLİ BİR İSİM"

Ali Koç; sadece Fenerbahçe camiası için değil, Türk sporunun tarihi için göreve gelmiş değerli isimlerden bir tanesi. Başkan Ali Koç için açılan istifa taglarını kınıyorum. Gerçek olmayan troll hesaplar bunu köpürtmeye çalışıyor.

'Ali Koç istifa' etiketine binlerce yorum bırakılmasına F.Bahçe'den yanıt: Troll saldırısını kınıyoruz

"YENİ TRANSFER GİBİLER"

Geçtiğimiz yıllarda çok katkı yapamayan oyuncularımız, bu sene Vitor Pereira'nın sisteminde yeni transfer olmuş gibi katkı yapan yıldızlara dönüştüler. Bu çok değerli ve önemli bir şey.

"TAKIMDA POZİTİF HAVA VAR"

Son derece emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. İlk haftalarda şanssızlıklar, sakatlıklar karşımıza çıktı ama bunlara rağmen 5'te 5 yaptık. Takımda pozitif bir hava var."

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'Ali Koç istifa' etiketine binlerce yorum bırakılmasına F.Bahçe'den yanıt: Troll saldırısını kınıyoruz - Haberler Spor
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