Ali Koç, hayal ettiği üst düzey hocayı yarına kadar bitiremezse eski Beşiktaşlı Bilic'i duyuracak

Sürecin başından bu yana Bielsa, Benitez, Favre, Silva, Fonseca ve Villas-Boas gibi isimlerle görüşen Fenerbahçe, son bir hamle ile Hırvat hoca Bilic'e yöneldi. Yaklaşık 10 gündür pazarlık halinde olan tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Üst düzey bir hoca hayal eden Ali Koç, yarın öğlene kadar bu arzusunu gerçekleştiremezse vakit kaybetmeden taraftarın karşı çıkmayacağını düşündüğü Slaven Bilic'i duyuracak.

Fenerbahçe'de haftalardır devam eden teknik direktör bekleyişi, Ali Koç'un 3 yıllığına daha başkan seçilmesiyle bitiyor. Sarı lacivertlilerin yeni yönetimi, yarın resmi siteden açıklama yaparak futbol takımının yeni hocasını duyuracak.

Marcelo Bielsa

BİELSA, FAVRE, BENİTEZ DERKEN BİLİC

Sürecin başından bu yana Bielsa, Benitez, Favre, Silva, Fonseca ve Villas-Boas gibi isimlerle kontak kuran yönetim, son bir hamleyle Slaven Bilic ismini ön plana koydu.

Lucian Favre

PRENSİPTE ANLAŞMAYA VARILDI

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adamın listenin başındaki isim olduğu ve teknik direktörlük koltuğuna çok yakın bulunduğu bildirildi. Fenerbahçe'nin yaklaşık 10 gündür görüştüğü Bilic ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Bilic, Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde Fenerbahçe hakkında olumlu ifadeler kullanmıştı.

Slaven Bilic

SON BİR HAMLE

Ali Koç'un yarın öğlene kadar Bielsa, Fonseca, Villas-Boas, Favre gibi isimlerle teması olacak. Başkan, bu isimlerden bir sonuç alamazsa sezon öncesi daha fazla vakit kaybetmemek adına önemli Avrupa deneyimi olan Bilic'i takımın başına getirecek.