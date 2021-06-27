Ali Koç, hayal ettiği üst düzey hocayı yarına kadar bitiremezse eski Beşiktaşlı Bilic'i duyuracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ali Koç, hayal ettiği üst düzey hocayı yarına kadar bitiremezse eski Beşiktaşlı Bilic'i duyuracak

Ali Koç, hayal ettiği üst düzey hocayı yarına kadar bitiremezse eski Beşiktaşlı Bilic'i duyuracak
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sürecin başından bu yana Bielsa, Benitez, Favre, Silva, Fonseca ve Villas-Boas gibi isimlerle görüşen Fenerbahçe, son bir hamle ile Hırvat hoca Bilic'e yöneldi. Yaklaşık 10 gündür pazarlık halinde olan tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Üst düzey bir hoca hayal eden Ali Koç, yarın öğlene kadar bu arzusunu gerçekleştiremezse vakit kaybetmeden taraftarın karşı çıkmayacağını düşündüğü Slaven Bilic'i duyuracak.

Fenerbahçe'de haftalardır devam eden teknik direktör bekleyişi, Ali Koç'un 3 yıllığına daha başkan seçilmesiyle bitiyor. Sarı lacivertlilerin yeni yönetimi, yarın resmi siteden açıklama yaparak futbol takımının yeni hocasını duyuracak.

Ali Koç, hayal ettiği üst düzey hocayı yarına kadar bitiremezse eski Beşiktaşlı Bilic'i duyuracak
Marcelo Bielsa

BİELSA, FAVRE, BENİTEZ DERKEN BİLİC

Sürecin başından bu yana Bielsa, Benitez, Favre, Silva, Fonseca ve Villas-Boas gibi isimlerle kontak kuran yönetim, son bir hamleyle Slaven Bilic ismini ön plana koydu.

Ali Koç, hayal ettiği üst düzey hocayı yarına kadar bitiremezse eski Beşiktaşlı Bilic'i duyuracak
Lucian Favre

PRENSİPTE ANLAŞMAYA VARILDI

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adamın listenin başındaki isim olduğu ve teknik direktörlük koltuğuna çok yakın bulunduğu bildirildi. Fenerbahçe'nin yaklaşık 10 gündür görüştüğü Bilic ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Bilic, Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde Fenerbahçe hakkında olumlu ifadeler kullanmıştı.

Ali Koç, hayal ettiği üst düzey hocayı yarına kadar bitiremezse eski Beşiktaşlı Bilic'i duyuracak
Slaven Bilic

SON BİR HAMLE

Ali Koç'un yarın öğlene kadar Bielsa, Fonseca, Villas-Boas, Favre gibi isimlerle teması olacak. Başkan, bu isimlerden bir sonuç alamazsa sezon öncesi daha fazla vakit kaybetmemek adına önemli Avrupa deneyimi olan Bilic'i takımın başına getirecek.

Ali Koç, hayal ettiği üst düzey hocayı yarına kadar bitiremezse eski Beşiktaşlı Bilic'i duyuracak
Villas Boas
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, eşi Nevbahar Demirağ'la birlikte oyunu kullandı
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, eşi Nevbahar Demirağ'la birlikte oyunu kullandı
G.Saray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Visca ile alacak
G.Saray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Visca ile alacak
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ali Babacan Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Alişan Burak Özçivit Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Yiğit Şardan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ali Koç, hayal ettiği üst düzey hocayı yarına kadar bitiremezse eski Beşiktaşlı Bilic'i duyuracak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 10:49:51. #1.15#

title