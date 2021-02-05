Ali Koç: Galatasaray maçına lider çıkacağız, lider bitireceğiz
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Ali Koç: Galatasaray maçına lider çıkacağız, lider bitireceğiz

05.02.2021 18:44 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:03

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Galatasaray ile oynayacakları derbiyle ilgili "Lider çıkacağız ve inşallah lider bitireceğiz. Umarım Türk futboluna yakışan, dostluğu pekiştirecek ve hakem hatalarını konuşmayacağımız bir maç olur. İnşallah Fenerbahçe maçı kazanır" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının İstanbul'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli futbol takımının yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı derbiye ilişkin görüşlerini aktaran başkan Koç "Önemli maç. Lider çıkacağız ve inşallah lider bitireceğiz. Her sene 6 derbi var. Bu da onlardan biri. Bu derbiyi kazanınca ne şampiyon oluyorsunuz, ne de kaybedince şampiyonluk şansınız yok oluyor. Derbilerin keyfi başka oluyor. Sakatlıklarımız talihsiz bir anda geldi ama bununla beraber kadro derinliğimiz... Sezon başında alternatifli bir kadro kurmuştuk. İnşallah onun meyvelerini yarınki maçta toplarız. Umarım Türk futboluna yakışan, dostluğu pekiştirecek, hakem hatalarını konuşmayacağımız ve sadece futbolu konuşacağımız bir maç olur. İnşallah Fenerbahçe maçı kazanır" ifadelerini kullandı.

Ali Koç, sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'nun durumuyla ilgili bir soruya, "Onu doktorlar bilir." cevabını verdi.

Ali Koç: Galatasaray maçına lider çıkacağız, lider bitireceğiz
Haber Yorumları (11)
FERHAT: Galatasaray taraftarı olarak Ali Koça büyük saygı duyuyorum. Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunan istihdam yaratan Atatürkçü Devletçi büyük başkana lütfen saygısızlık yapmayın. Özellikle Ampüle oy verenler biraz vatansever olarak düşünseniz vallahi günaha girmezsiniz.
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H: Başkanım saygılar slmlar inşallah Macı kazanırız Allahım sana saglık uzun ömürler versin başkanım fenerbahcem 5tane atsın soluk aldırmayın gsye söyle 90dakika saldırsın fenerbahcelı grur duyarım Galatasarayı 1göle sevinen insanlar biz herzaman fenerbahcenin yanındayız haydi fenerbahcem yen onları sampıyon bizlere yakısır herzaman kalbımızdesiniz fenerbahcem??????????????
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UA 34: YERE YATSANA YERE YATSANA YALI ÇOCUĞU YERE YATSANA !
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