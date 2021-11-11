Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek sert uyarmıştı! İşte Mesut Özil'in ticari işleri

Peş peşe gelen kötü sonuçların ardından zirveden uzaklaşan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Mesut Özil'i eleştiren Koç, yıldız futbolcunun artık ticari işleri bırakarak sahaya odaklanması gerektiğini söyledi. Bu açıklamanın ardından yıldız futbolcunun ticari yatırımları merak konusu oldu.

KENDİ MARKASINI YARATTI

Takvim.com.tr'nin derlediği habere göre, Yıldız isim kendi spor markasını kurarak ürünler üretmeye başladı. Markayla ilgili ilk tanıtımını 2020 yılında yapan Mesut Özil'in o dönem markayı geliştirmek için tüm yoğunluğunu vereceği ifade edildi. M10 adını verdiği markayla birlikte birçok ürün üreten Mesut Özil, hala bu ürünlerin satışına internet üzerinden devam ediyor.

TİCARİ İŞLERİ VE SPONSORLUK GÖRÜŞMELERİ İÇİN KATAR'A GİTTİ

Sezonun ilk haftalarında Katar'a ziyarette bulunan Mesut Özil'in bu yolculuğu uzun süre konuşulmuştu. Özil'in devre arasında takımdan ayrılarak Katar'a transfer olacağı iddialarına menajeri Erkut Söğüt yanıt vermiş ve Katar ziyaretinin "ticari işler" için olduğu belirtilmişti. Menajer Söğüt o ziyareti "Katar seyahatine gelince... Mesut daha 3 yıl Fenerbahçe'de futbol oynayacak. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti." sözleriyle özetlemişti.

KENDİ KRİPTO PARASINI ÇIKARIYOR

9 Ekim'de sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Mesut Özil "Heyecan verici şeyler yakında" ifadelerini kullanmıştı. Özil'in bu paylaşımının kendi markasıyla ilgili olduğu çok geçmeden anlaşılmıştı. Yıldız oyuncu, 9 Kasım'da yaptığı son açıklamayla ise kripto parasının adını duyurdu. Özil, kripto parasının adının "M10 Token" olacağını açıkladı.

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