Ali Koç dediğini yaptı! Sinan Gümüş gönderilmedi ve Dereağzı'nda tek başına çalışacak
Ayrılıkta zorluk çıkartan Sinan Gümüş'le ilgili net karar verildi. Transfer süreci bitene kadar nasıl bir teklif gelirse gelsin Sinan, gönderilmeyecek. 27 yaşındaki futbolcunun, çalışmalarını altyapının yer aldığı Dereağzı Tesisleri'nde yapacağı belirtildi. Ali Koç, "Mayısa kadar kulüpte" tutacağım demişti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sinirlendiren Sinan Gümüş, sene sonuna kadar Dereağzı'nda bireysel çalışmalarını sürdürecek. Transfer bitimine saatler kala Sinan'la ilgili gelecek tekliflerin dinlenilmeyeceği belirtildi.
ALTYAPI İLE ÇALIŞACAK
Sinan Gümüş, altyapının olduğu Dereağzı'nda bireysel çalışmalarını gerçekleştirecek. 27 yaşındaki futbolcunun bir sezon boyunca forma giymeyeceği belirtildi.
"SORUN ÇIKARTACAĞIM"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Candaş Tolga Işık'ın programında, "İyi bir teklif geldi. Ama iki misli para istedi. Bize sorun çıkartana sorun çıkartırız. Mayısa kadar kulüpte tutacağım" ifadelerini kullanmıştı.