Ali Koç dediğini yaptı! Sinan Gümüş gönderilmedi ve Dereağzı'nda tek başına çalışacak

Ayrılıkta zorluk çıkartan Sinan Gümüş'le ilgili net karar verildi. Transfer süreci bitene kadar nasıl bir teklif gelirse gelsin Sinan, gönderilmeyecek. 27 yaşındaki futbolcunun, çalışmalarını altyapının yer aldığı Dereağzı Tesisleri'nde yapacağı belirtildi. Ali Koç, "Mayısa kadar kulüpte" tutacağım demişti.