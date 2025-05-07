Ali Koç açıklaması ve basın toplantısı detayları merak ediliyor. Ali Koç ne zaman konuşacak? sorusu da açıklamaları canlı olarak takip etmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, Ali Koç canlı yayın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ALİ KOÇ CANLI YAYIN NE ZAMAN?

Fenerbahçe Kulübü'ndenyapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başkanımız Ali Y. Koç 7 Mayıs Çarşamba günü 19.00 - 21.00 saatleri arasında, gündeme dair konularla ilgili TRT Spor kanalına konuk olacak ve açıklamalarda bulunacaktır."

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi açıklamasına göre, Başkan Ali Koç, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 19.00-21.00 arasında TRT Spor kanalında canlı yayına katılacak.

ALİ KOÇ HANGİ KONULARI ELE ALACAK, NE KONUŞACAK?

İddialara göre Ali Koç'un tüm eleştirilere rağmen görevini sürdüreceği konuşuluyor. Konuşmasında özellikle stadyum yenileme projesi ve diğer altyapı yatırımları gibi büyük hedefleri öne çıkarması bekleniyor. Finansal yapının sağlam bir disiplinle kontrol altına alındığını ifade ederek, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkış için belirlenen takvimi paylaşacak. Jose Mourinho'nun durumu hakkında net açıklamalar yapacak ve gelecek sezonun transfer stratejisine dair ipuçları verecek.