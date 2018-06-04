Ali Koç, Aziz Yıldırım'a Yakınlığıyla Bilinen Gazeteciyi FB TV'ye Çıkarmadı
Dün yapılan kongrede başkan seçilen Ali Koç, Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen Alaattin Metin'i FB TV'deki programına çıkarmadı.
Fenerbahçe'de dün yapılan seçimli kongrede başkan seçilen Ali Koç, kulüpten ilk kesiği yaptı.
Kongre sürecinde FB TV'nin yayın politikasından rahatsız olduğu bilinen yeni başkan, Aziz Yıldırım'a yakınlığı ile bilinen gazeteci Alaattin Metin'in görevine son verdi. "Günaydın Fenerbahçe" adlı programda yorumlarda bulunan Alaattin Metin, bu sabahki programda yer almadı.
TARAFTARLAR SEVİNÇLE KARŞILADI
Fenerbahçeli taraftarlar, Metin'in programa çıkmamasını sosyal medya hesaplarında sevinçle karşıladı.
YORUMLAR (19)
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Kökten temizle baskanim fener tv de olanlarida!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Oldumu şimdi sen küçük işlerle, uğraşıyorsun, adamların suçu günahı ne, sen büyük Fenerbahçenin başkanı oldun artık, unutmada, şımarmada, ufak tefek işlere başkasını görevlendirki, sana kötü gözle bakmasınlar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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valla tavsiyem aziziin hiç bir kalıntısını bırakma geri gelirse o senin kalıntını bırkmaz ali şende kurtaramaz seni başkan yıldırım cok tehlikeli adamdırCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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TÜPÇÜDEN NE ZAMAN KURTULACAGIZCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Şimdi Başkan Ali Koç yarın takım kötü performans gösterirse İstifa Ali Koç . Böyle değil midir hep . Gelirken havaalanlarında karşılanan futbolcular seçilen başkanlar bir zaman sonra kötü gidişat başlayınca yuhlamalar istifa sesleri Aziz Yıldırım gelirken de aynı değil miydi ?Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır