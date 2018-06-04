Ali Koç, Aziz Yıldırım'a Yakınlığıyla Bilinen Gazeteciyi FB TV'ye Çıkarmadı

Fenerbahçe'de dün yapılan seçimli kongrede başkan seçilen Ali Koç, kulüpten ilk kesiği yaptı.

Kongre sürecinde FB TV'nin yayın politikasından rahatsız olduğu bilinen yeni başkan, Aziz Yıldırım'a yakınlığı ile bilinen gazeteci Alaattin Metin'in görevine son verdi. "Günaydın Fenerbahçe" adlı programda yorumlarda bulunan Alaattin Metin, bu sabahki programda yer almadı.

TARAFTARLAR SEVİNÇLE KARŞILADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Metin'in programa çıkmamasını sosyal medya hesaplarında sevinçle karşıladı.