Ali Koç, Attila Szalai'yi 20 milyon euronun altına satmayacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. EURO 2020'de Macaristan formasıyla gösterdiği başarılı performans sonrası Attila Szalai'ye büyük bir talep olduğunu belirten Koç, "Attila Szalai'ye ilgi acayip arttı. Szalai için 20 milyon euronun altı konuşulmaz bile" ifadesini kullandı.