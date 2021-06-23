Ali Koç, Attila Szalai'yi 20 milyon euronun altına satmayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ali Koç, Attila Szalai'yi 20 milyon euronun altına satmayacak

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. EURO 2020'de Macaristan formasıyla gösterdiği başarılı performans sonrası Attila Szalai'ye büyük bir talep olduğunu belirten Koç, "Attila Szalai'ye ilgi acayip arttı. Szalai için 20 milyon euronun altı konuşulmaz bile" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, EURO 2020'de gösterdiği performansla Avrupa'yı kendine hayran bırakan Attila Szalai'nin bonservis değerini söyledi.

EURO 2020 PERFORMANSI İLGİYİ ARTTIRDI

Habertürk TV'de konuşan başkan Ali Koç, dev turnuvada Macaristan formasıyla gösterdiği performansın ardından Attila Szalai'ye yoğun bir ilgi olduğunu ve futbolcunun minimum 20 milyon euro bonservis bedeliyle takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Ali Koç, Attila Szalai'yi 20 milyon euronun altına satmayacak
Ali Koç: Yeni teknik direktörümüzü Pazartesi açıklayacağız
Ali Koç: Yeni teknik direktörümüzü Pazartesi açıklayacağız
Ali Koç'tan TFF'ye ağır itham: Böl ve yönet yaklaşımındalar
Ali Koç'tan TFF'ye ağır itham: Böl ve yönet yaklaşımındalar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Merve Dizdar Demet Akalın Tuğba Coşkun Rafet El Roman
Spor Mert Müldür Şenol Güneş Merih Demiral Taylan Antalyalı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ali Koç, Attila Szalai'yi 20 milyon euronun altına satmayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 01:08:37. #1.14#

title