Ali Koç'a ayrılmak istediğini ileten Volkan Demirel'e izin çıkmadı
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Ali Koç'a ayrılmak istediğini ileten Volkan Demirel'e izin çıkmadı

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Fenerbahçe'de futbolculuk kariyerinin ardından teknik heyette göreve başlayan yardımcı antrenör Volkan Demirel, Başkan Ali Koç'a ayrılmak istediğini iletti. Başkan'a, "Başkanım kendimi geliştirmek ve tecrübe kazanmak adına ayrılmam en doğrusu olacak" diyen Volkan Demirel'in bu talebi onay görmedi. Koç, Volkan'ın takıma kalmasının daha faydalı olacağını düşünüyor.

Vitor Pereira'nın 5 yardımcısı ile gelmesinin ardından antrenör Volkan Demirel de 2002 yılında kaleci olarak girdiği kulüpten ayrılma noktasına geldi. 39 yaşındaki antrenör Başkan Ali Koç'la yaptığı görüşmede, "Kendimi geliştirmek ve tecrübe kazanmam adına ayrılmam en doğrusu olacak" diye konuştu. Ancak bu kabul görmedi.

Ali Koç'a ayrılmak istediğini söyleyen Volkan Demirel'e izin çıkmadı

İHTİYAÇ VAR

Yönetim, Volkan Demirel'in kalmasının daha faydalı olacağını düşünüyor. Daha önce Pereira ile çalışması ve takımda sevilen bir antrenör olması sebebiyle Volkan'ın kalması yönünde görüş ağırlıkta.

Ali Koç'a ayrılmak istediğini söyleyen Volkan Demirel'e izin çıkmadı

PEREİRA DA GÖNÜLLÜ

Volkan'ın Fenerbahçe'de devam etmesi bekleniyor. Yeni Teknik Direktör Vitor Pereira da Volkan Demirel'in kalmasının faydalı olacağı görüşünde.

Ali Koç'a ayrılmak istediğini ileten Volkan Demirel'e izin çıkmadı
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