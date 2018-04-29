Ali Haydar Gören Yeniden İfmib Başkanlığı'na Seçildi

Ali Haydar Gören, yeniden İFMİB (İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

İFMİB açıklamasına göre, İFMİB seçimli olağan genel kurulu tamamlandı. Tek liste ile girilen ve mevcut yönetimde değişikliğin olmadığı seçimde Ali Haydar Gören oy birliği ile yeniden İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Genel kurulda bir konuşma yapan İFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, serbest pazar ekonomisinin sektörün temel dinamiği olduğunu anımsattı. Sosyal devlet ilkesinin ise devletimizin olmazsa olmaz niteliklerinden biri olduğunu aktaran Gören, "Bu çerçevede, gerek mevcut fındık stratejisinin temelini oluşturan hükümetimizin 2009 yılında çıkardığı Bakanlar Kurulu kararnameleri ve gerekse sonrasında sosyal devlet gereği yapılan uygulamaları sektörümüzün temel taşları olarak yerinde buluyor ve destekliyoruz. Devletimizden beklentimiz serbest piyasa ekonomisi sınırları içerisinde ve sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu stratejiye devam etmesidir. Bu temel, lisanslı depoculuk, alan bazlı destekleme, ihracatın teşvik edilmesi gibi yerinde ve doğru hamlelerle süreç içerisinde güçlendirildi. Sosyal devlet ilkesinin ihmal edilmediği, doğru tarım ve ihracat politikaları ile ileride daha iyi noktalara geleceğimize olan inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

İhracatçılar olarak hükümetin son dönemde ihracatı, yatırımı ve istihdamı artırmaya yönelik teşvik paketlerinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Gören, "Başta yatırım teşvikleri ve istihdamdaki sigorta destekleri olmak üzere devletimizin desteklerinin devamını talep ediyoruz. Bununla birlikte, tarımsal üretim altyapımızın geliştirilmesini teminen, başta alan bazlı destek olmak üzere teşvik araçlarının verimlilikle ilişkili biçimde yeniden ele alınmasının yararlı bir yaklaşım olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya fındık üretiminin ve ihracatının yaklaşık yüzde 70'ini gerçekleştiren Türkiye'nin dünyada lider konumda olmasına rağmen, ivedi çözüm bekleyen birtakım yapısal sorunların da olduğunu kaydeden Gören, yaşlanan ve verimi düşen fındık bahçelerinin gençleştirilmesi, külleme ve diğer zirai hastalıklarla mücadele, tarımda mekanizasyonun artırılması, arazi bölünmelerinin önlenerek etkin tarımsal işletmelere ulaşılması ve başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere ihraç pazarlarımızda yaşanan sorunların giderilmesine kadar pek çok alanda ciddi çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Ali Haydar Gören, dünya ekonomisi için bir toparlanma dönemi olan 2017 yılında Türkiye ekonomisinin adeta sıçrama yaptığını ve yüze 7,4 gibi hayran bırakıcı bir yüksek büyüme oranına ulaştığını belirterek, "Kuşkusuz bu başarıda ekonomideki karar alıcıların uyguladığı teşvik ve destek paketlerinin büyük katkısı oldu. Sektör olarak baktığımızda ise Türkiye geneli fındık ve mamulleri sektörü olarak 2017 yılında yaklaşık 1,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Hedefimiz fiyat tartışmalarının kısır döngüsüne girmeksizin, dünyanın en kaliteli fındıklarını üreten ve işleyen bu ülkedeki sektörel paydaşlar olarak hem miktar hem de değer bazında ihracatımızı artırmak, 2023 yılı hedefimiz olan 4 milyar dolar düzeyine ulaşmaktır." ifadelerini kullandı.