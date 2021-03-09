Ali Eren Demirezen, dördüncü Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak
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Ali Eren Demirezen, dördüncü Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak

09.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:06
Ali Eren Demirezen, dördüncü Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak

Yenilgisiz Polonyalı boksör Jacek Piatek'e karşı yumruk sallayacak olan ağır sıkletteki başarılı boksör Ali Eren Demirezen, Dünya Boks Organizasyonu (WBO) Avrupa Şampiyonluk Kemeri için mücadele verecek.

Yenilgisiz Polonyalı boksör Jacek Piatek'e karşı yumruk sallayacak olan ağır sıkletteki başarılı boksör Ali Eren Demirezen, Dünya Boks Organizasyonu (WBO) Avrupa Şampiyonluk Kemeri için mücadele verecek.

Çıktığı 11 maçın 9'unu nakavtla sonlandıran ve tam bir nakavt canavarı olarak ringlere nam salan Polonyalı Piatek karşısında zorlu bir mücadele verecek olan Ali Eren Demirezen, gece gündüz bu maça hazırlanıyor. Aynı galada geleceğin yıldız adayı gözüyle bakılan genç yetenek Volkan Gökçek de yükselme maçına çıkacak.

Dünya devleri arasında yer alan Türk boks kulübü EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan'ın düzenleyeceği gala seyircisiz olarak gerçekleşecek, ancak Almanya'nın dev gazetesi Bild'in çekimleriyle internet üzerinden naklen yayınlanacak. Milli boksörlere güveninin tam olduğunu belirten Ceylan, "Maalesef pandemi tedbirleri nedeniyle sporumuz zor günler yaşıyor ancak buna rağmen boksörlerimin dünya sıralamasında üst sıralara yerleşmeleri ve maç sayılarını yükseltmeleri amacıyla seyircisiz de olsa galalar yapmaya gayret ediyoruz. EC BOXİNG tesislerinde düzenlenecek olan bu gecede birbirinden çekişmeli karşılaşmalara tanık olacağız. Genç yeteneğimiz Volkan Gökçek de ringde olacak. Ayrıca yine kulüp boksörlerimizden dünya şampiyonu adayımız Viktor Faust ile başarılı boksörümüz Michael Vallisch ve Octavio Pudivitr aynı gece yükselme maçına çıkacak. Karşılaşmalar Almanya saati ile 20.30'dan itibaren internet üzerinden naklen yayınlanacak" şeklinde konuştu.

BÜLENT BAŞER: "ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"

EC BOXİNG Başantrenörü Bülent Başer, sporcularının çok hırslı olduklarını belirterek, "Pandemi dolayısıyla uzun aralıklarla ringe çıkan boksörlerimiz daha büyük bir hırsla savaşmak istiyorlar. Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Rakiplerimiz güçlü olsa da bizim için fark etmiyor. Ringden zaferle inebilmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz ise sporcularının karnelerinin çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Ali Eren Demirezen, Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş ve profesyonel arenada üç kez Avrupa Şampiyonluk kemerini beline takmış başarılı bir isim. Bugüne kadar çıktığı 14 maçın 13'ünü kazanmış ve beraberliği bulunmuyor. Tek yenilgisini Amerika'da kolundan sakatlandığı maçta Olimpiyat Şampiyonu Efe Ajagba'ya karşı aldı. Volkan Gökçek ise bugüne kadar çıktığı 5 maçın hepsini kazanmış olan muhteşem bir boksör. Boks otoriteleri tarafından dünya ringlerinde büyük başarılara imza atması bekleniyor" diye konuştu.

(İHA)

Ali Eren Demirezen, dördüncü Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak
Ali Eren Demirezen, dördüncü Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak
Ali Eren Demirezen, dördüncü Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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