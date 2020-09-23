Ali Babacan canlı yayında hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Bunlar daha iyi günler AK Parti'den istifa ederek DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, TÜİK'in açıkladığı verilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. Babacan, ekonomide daha kötü günlerin geleceğini belirterek, "Bunlar daha iyi günler" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, koronavirüsü yendikten sonra ilk kez canlı yayına çıktı. FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Babacan, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. TÜİK'in açıkladığı verilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Babacan, ekonomide daha kötü günlerin geleceğini söyledi.

Babacan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İktidardaki iki parti de gerçekleri duymak istemiyor. Gerçekleri söyleyenlere karşı bir atak başlıyor. Salgınla mücadelede büyük bir emek var ama eski güven kalmadı. Verilere güven yok. Sağlık Bakanı'nın Türkiye genelinde açıkladığı hasta sayısından daha fazla hasta Ankara'da var. Hükümetin sonuçları daha iyi göstermesi yanlış. Yöneticilerde 'moral bozmayalım' eğilimi oluyor, bu kabul edilemez. Gerçek tabloyu ortaya koyacaksınız ki insanlar daha dikkatli daha tedbirli olsun.

"ENFLASYON TÜİK'İN AÇIKLADIĞI RAKAMLARDAN ÇOK YÜKSEK"

Ekonomide moral önemlidir ama sağlam bir gerçeklik lazım. TÜİK enflasyonu yüzde 12 olarak açıklıyor. Enflasyon TÜİK'in açıkladığı rakamlardan çok yüksek. Esnafın enflasyonu yüzde 30-50 civarında. 'Devlet doğruyu söylemiyor', 'TÜİK gerçek enflasyon rakamlarını açıklamıyor' hissiyatı olduktan sonra yatırımcı neden yatırım yapsın? Türkiye'nin en büyük sorunu işsizlik. Bu kadar işsizliğin olduğu bir ülkede yatırım olmazsa işsizlik sorunu nasıl çözeceksiniz. Hükümet en doğru adımları atsa bile işsizliği çözmek zaman alacak.

"TÜRKİYE TEK BİR KİŞİNİN KARARIYLA YÖNETİLMEZ"

Burası küçük bir ada ülkesi değil öyle olsa Cumhurbaşkanı kontrol edebilir ama burası çok büyük bir ülke, tek adamla, tek karar merciiyle yönetilemez. Türkiye tek bir kişinin kararlarıyla yönetilemeyecek kadar büyük bir ülkedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi geçileli ülke fakirleşiyor. Geçen sene Türkiye'nin büyüme oranı yüzde 0.9, Türkiye yönetilemiyor. Meclisiniz güçlü, yargınız bağımsız olacak. Dürüst, işini bilen kişilere yetki verip iyi sonuçlar bekleyeceksiniz.

"VERİLERLE OYNAYARAK GÜVENİ ARTIRMAK BEYHUDE ÇABA"

(Tüketici güven endeksi hesaplamasında yapılan değişiklik) Rakamı ister 80 ister 90 açıklayın. Verilerle oynayarak güveni artırmak beyhude çaba. İnsanlarımız gerçekleri görüyor. Hangi veriye bakarsanız bakın 2018 Haziran'ından sonra tepetaklak.

"HÜKÜMET ELİNİ AYAĞINI MERKEZ BANKASI'NDAN ÇEKMESİ LAZIM"

Para politikası yanlış, çünkü Merkez Bankası bağımsız değil. Dolar kurunu 7'nin altında tutmak için 120 milyar doları yok ettiler. Bunlar daha iyi günler. Merkez Bankası, hükümetin sözüyle hareket ettiği için durum bu hale geldi. Hükümetin, elini ayağını Merkez Bankası'ndan çekmesi lazım.

"HÜKÜMETİ YAYINLADIĞIMIZ ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ UYGULAMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Ocak ayında 40 katrilyon akçeye el koydular. Orta vadeli ekonomi planı zamanı geçmesine rağmen hükümet tarafından açıklanmadı. Dolar kurunun yükselmesinin önüne geçmek için bir adım atılmış olurdu. Hükümeti bir kez daha 8 Ağustos'ta yayınladığımız çözüm önerilerini uygulamaya çağırıyoruz."

Kaynak: Haberler.com