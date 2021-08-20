Ali Akman, NEC Nijmegen'le çıktığı ilk maçta şov yaptı! Harika golüne övgü yağıyor

Frankfurt'tan Hollanda Ligi ekibi NEC Nijmegen'e kiralık olarak gönderilen Ali Akman, ilk maçına harika başladı. Genç yıldız, henüz maçın 4. dakikasında attığı golle takımını karşılaşmada 1-0 öne geçirdi. 19 yaşındaki futbolcunun gol vuruşuna ise sosyal medyada övgü yağdı.

Bursaspor'dan Bundesliga 1. Lig ekibi Frankfurt'a transfer olan 19 yaşındaki Ali Akman, daha fazla forma şansı bulması ve gelişimini sürdürmesi için Hollanda Ligi'nden NEC Nijmegen'e kiralık olarak gönderildi.

MAÇA HARİKA BAŞLADI

Genç yıldız henüz takımıyla çıktığı ilk resmi maçta şovunu yaptı. Ali Akman, NEC Nijmegen'in Zwolle'yle karşılaştığı mücadelenin 4. dakikasında harika bir gol vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından sosyal medyada futbolseverler, 19 yaşındaki futbolcuyu öven paylaşımlarda bulundu.