Ali Akman, Eintracht Frankfurt'la sözleşme imzaladı
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Ali Akman, Eintracht Frankfurt'la sözleşme imzaladı

08.03.2021 23:13 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:17
Ali Akman, Eintracht Frankfurt'la sözleşme imzaladı

Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Ali Akman, sezon sonu için anlaştığı Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzaladı.

Bursaspor ile sözleşmesini fesheden Ali Akman, sezon sonu için anlaştığı Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'la yollarını ayıran Ali Akman, devre arası transfer döneminde anlaşmaya vardığı Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile sözleşme imzaladı. Alman kulübü tarafından da kamuoyuna tanıtılan 19 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı takımda kadro dışı kalmış ve sonrasında sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşarak feshedilmişti.

Eintracht Frankfurt'la 1 Temmuz 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalayan Ali Akman, sosyal medya hesabından yaptı açıklamada, "Bugün büyük gün! Kendimi evimdeymişim gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Ali Akman, Eintracht Frankfurt'la sözleşme imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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