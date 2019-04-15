Algspor Zirve'de, Şampiyonluk Kapıda

Gaziantep Alg spor takımı deplasmanların korkulu rüyası oldu. Hafta sonu oynanan İstanbul Fatih Vatan spor maçında 5-0'lık net bir skorla yine galibiyet aldı.

Gaziantep temsilcisi Alg spor bu skorla ligde 1.sıraya yerleşmiş oldu. Şampiyonluğunu ilan etmeye 2 maç kaldı. Trabzonspor'u "bay" geçecek olan 'sarı gri'li takım son haftada Diyarbakır Amed sporla oynayacak. İstanbul Fatih Mimar Sinan Stadı'nda oynanan karşılaşma ALGSPOR'un baskısıyla başladı. İlk gol 16. dakikada Sevgi Çınar'dan geldi. 36. dakikada Fatoş Yıldırım ikinci golü buldu ve ilk yarı Gaziantep Alg sporun 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. 69. dakikada Tanya'nın frikik golüyle fark üçe çıktı. 75. dakikada yine Tanya dördüncü golü kaydetti. Baskılı ve üstün oyununu devam ettiren ALGSPOR'un 5. golü 85. dakikada geldi. Natia'nın ortasına karşılık veremeyen rakip takım topu kendi kalesine attı ve karşılaşma 5-0 ALGSPOR'un lehine sonuçlandı. Karşılaşmaya taraftarlardan yoğun ilgi vardı. ALGSPOR taraftarı takımını yine yalnız bırakmadı ve takımını centilmence destekledi.

Maç sonrası açıklama yapan Gaziantep Alg Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü maç sırasında yaşanan centilmenliğe aykırı davranışlara sitem ederek, "Şampiyonluk yolunda önemli bir maç olan Fatih Vatanspor karşılaşmasını 5-0 gibi farklı bir skorla kazanmış olmanın sevinci içerisindeyiz. Bu başarıdan dolayı öncelikle sporcularımızı, teknik ekibimizi ve bizi yalnız bırakmayan değerli taraftarlarımızı tebrik ediyorum. ALGSPOR'umuz şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Hedefimiz Gazi şehrimizi ve ülkemizi Şampiyonlar Liginde temsil etmektir. Maç sonunda rakip takım yöneticileri ve taraftarlarının centilmenliğe aykırı davranışlarından üzüntü duyduk. ALGSPOR'a ve taraftarlarımıza yönelik bu davranışları hiçbir centilmenliğe sığdıramıyor, özellikle kadın futbolunda yaşanmaması gereken bu durumu üzülerek tenkit ediyor, kınıyor, Fatih Vatanspor yöneticilerini ve taraftarlarını fair play'a ve vicdan muhasebesine davet ediyorum. Önümüzde bir maçımız kaldı. İnanıyor ve umuyorum ki ALGSPOR şampiyonluğa ulaşacak ve bu mutluluğu Gaziantep şehrimiz ile birlikte yaşayacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA