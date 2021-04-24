ALG Spor gol olup yağdı: 7-0

Türkiye Kadınlar Ligi Sağlık Çalışanları Sezonunda grup mücadeleri oynanan 3. maçlarla tamamlanırken Gaziantep ALG Spor, Kireçburnu'nu 7-0 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Ligi Sağlık Çalışanları Sezonunda grup mücadeleri oynanan 3. maçlarla tamamlanırken Gaziantep ALG Spor, Kireçburnu'nu 7-0 mağlup etti.

Çeyrek finale çıkmayı Fomget Gençlik ve Spor Kulübü'nü yenerek garantileyen şampiyonluğun favori takımı Gaziantep ALG Spor, grubundaki son maçında Kireçburnu'na adeta gol yağdırdı. Bassira Toure'nin 4 golle hat-trick yaparak yıldızlaştığı maçta diğer goller Esther, Derya ve Ebru attı. Maç sonunda ise güzel görüntüler ortaya çıkarken iki takım oyuncuları birbirlerine tezahüratta bulundu. C grubunu lider olarak tamamlayan sarı-grili takım D grubu ikincisi Kayseri Gençlerbirliği ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Grubu lider olarak tamamlayan Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, "Grupta 3 maçımızı da kazanıp lider olarak gruptan çıkmanın sevincini yaşıyoruz. Grup maçlarında iyi sonuçlar alarak bizleri gururlandıran teknik ekibimizi ve oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Henüz yolun başındayız, hedefimiz şampiyonluk ve inşallah kalan maçlarımızı kazanarak bu hedefimize ulaşacağız. Bizden dualarıyla desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza şükran borçluyuz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı