Alfa Romeo, 111'inci yaşını kutluyor

Alfa Romeo, 111'inci yaşını Arese'deki Alfa Romeo Müzesi'nde kutlayacak.

Alfa Romeo, 111'inci yaşını Arese'deki Alfa Romeo Müzesi'nde kutlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 24- 27 Haziran'da kutlamalarda markanın yıl dönümünü daha özel kılmak için, süper spor otomobil Giulia GTA/GTAm'ın da ilk teslimatları gerçekleştirilecek.

Alfa Romeo, 1910 yılında Milano'da Anonima Lombarda Fabbrica Automobili (A.L.F.A.) adıyla kuruldu, 1918 yılında ise mühendis ve girişimci Nicola Romeo tarafından satın alınarak Alfa Romeo ismiyle yolculuğuna devam etti.

Otomotiv tarihinde önemli bir rol oynayan marka, bu yıl 111 yaşına giriyor. Alfa Romeo'nun 111 yıllık yolculuğu İtalya'nın Arese kentindeki Museo Storico Alfa Romeo'da; markanın tutkunlarını güzellik ve performanslarıyla beğeni toplamış otomobillerle buluşturuyor.

Alfa Romeo Müzesi'nde düzenlenecek olan 4 günlük etkinlik, 24 Haziran Perşembe günü güncel veya klasik Alfa Romeo sahiplerinin otomobilleriyle müze içindeki piste çıkacağı geleneksel geçit töreniyle başlayacak.

Etkinlik zincirinin teması ise; İtalyan markanın otomobilleriyle özdeşleşen ve Alfa Romeo DNA'sının bir parçası olan Alfa kırmızısı olacak.

Kutlamalar kapsamında kırmızı maskeler dağıtılacak ve Alfa Romeo hayranları etkinliğe kırmızı giyinerek katılacak. Etkinliklerin ilk gününde; Alfa Romeo'nun 540 HP gücündeki markanın tasarım ve sportifliği birleştiren modelleri Giulia GTA ve GTAm sahipleri için unutamayacakları özel bir gün olacak.

500 adetle sınırlı bu olağanüstü otomobillerin ilk teslimatları da Arese'de gerçekleşecek. Bu özel deneyimde müşterilere markanın, tasarım ve mühendislik başkanları eşlik edecek ve onlara benzersiz bir projenin detaylarını piste çıkmadan hemen önce anlatacak.

Müze ayrıca Formula 1 hayranları için, Avusturya GP'sinin antrenman seansları, sıralama turları ve yarışı büyük ekranda canlı yayınlayacak.

4 gün boyunca Alfa Romeo Racing Orlen yarış otomobili müzede sergilenecek ve ziyaretçiler, 25 Haziran Cuma günü sanal bir turda padok ve garajın sırlarını keşfetmek için Spielberg pistine konuk olacak.

Ayrıca pilotları Kimi Raikkönen ve Antonio Giovinazzi ile gerçekleşecek online sohbete de katılabilecekler.

Etkinliğin son iki gününde ise markanın tarihiyle ilgili kapsamlı sunumlar gerçekleştirilecek.

Bunlardan ilki, ilk A.L.F.A. zaferinin yıldönümünü ele alacak (Modena, 1911, Regularity Race). İkincisi, 2011 yılında Centro Stile Alfa Romeo tarafından tasarlanan prototip süper otomobil olan Concept 4C'nin özelliklerini ayrıntılı bir şekilde markanın hayranlarına aktaracak.

Sunumların sonunda ise 4C sahipleri pistte otomobilleriyle geçit töreni yapmaya davet edilecek. Müzede ayrıca markanın geçmişinde önemli bir yere sahip olan Sea Horses sergisi; motorlarının, yelken, yarış, taşımacılık, denizcilik ve balıkçı teknelerine kadar geniş bir alandaki kullanımı dahil Alfa Romeo tarihinin daha az bilinen bir bölümünü de ele alınacak ve katılımcılara aktarılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız