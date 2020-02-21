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Alexis Sanchez'in Inter Formasıyla Attığı İlk Gol

Inter'ın yaz sezonu transferlerinden olan ve 2019 Eylül ayında Manchester United'dan kadrosuna kattığı Şilili kanat oyuncusu Alexis Sanchez'in takımının Sampdoria karşısında 3-1 kazandığı maçta Inter formasıyla attığı ilk golünü sizler için derledik.

21.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:20

Inter'ın yaz sezonu transferlerinden olan ve 2019 ayında 'dan kadrosuna kattığı Şilili kanat oyuncusu Alexis Sanchez'in takımının karşısında 3-1 kazandığı maçta Inter formasıyla attığı ilk golünü sizler için derledik.

Kaynak: Dugout

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