Alexis Sanchez'in Inter Formasıyla Attığı İlk Gol

21.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:20

Inter'ın yaz sezonu transferlerinden olan ve 2019 Eylül ayında Manchester United'dan kadrosuna kattığı Şilili kanat oyuncusu Alexis Sanchez'in takımının Sampdoria karşısında 3-1 kazandığı maçta Inter formasıyla attığı ilk golünü sizler için derledik.