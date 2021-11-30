Alexia Putellas kimdir? Ballon d'or'un sahibi Alexia Putellas kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Alexia Putellas kimdir? Ballon d'or'un sahibi Alexia Putellas kaç yaşında, nereli?

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Alexia Putellas kimdir? Ballon d'or'un sahibi Alexia Putellas kaç yaşında, nereli?

Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen Ballon d'or Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın en iyi kadın futbolcusu ise Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Alexia Putellas kazandı. Peki Alexia Putellas kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinenBallon d'or Ödülleri, her yıl bir önceki sezonda yerel ligler ve kıta kupalarında en başarılı performans gösteren oyuncuya verilen ödüldür. Yılın en iyi kadın futbolcu ödülünü ise bu yıl Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Alexia Putellas kazandı. Sporseverler Alexia Putellas kimdir? Ballon d'or'un sahibi Alexia Putellas kaç yaşında, nereli? sorularını aratmaya başladı.

ALEXİA PUTELLAS KİMDİR?

Alexia Putellas, 4 Şubat 1994 Bercelona doğumludur.

Futbola 6 yaşında başladı. Çocukluğundan beri Bercelona'nın destekçisi olan Alexia Putellas, 2012'de Levante'den Barcelona'ya transfer oldu ve takımın değişmez isimleri arasına girdi.

Katalan ekibinin formasını 350'yi aşkın maçta giyen 1.73 boyundaki ofansif orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi yılını geçirdi.

Sergilediği performansla Bercelona'yı sırtlanan Puteltas, 2021 yılında kadınlarda Ballon d'or ödülünü sahibi oldu.

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