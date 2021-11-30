Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinenBallon d'or Ödülleri, her yıl bir önceki sezonda yerel ligler ve kıta kupalarında en başarılı performans gösteren oyuncuya verilen ödüldür. Yılın en iyi kadın futbolcu ödülünü ise bu yıl Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Alexia Putellas kazandı. Sporseverler Alexia Putellas kimdir? Ballon d'or'un sahibi Alexia Putellas kaç yaşında, nereli? sorularını aratmaya başladı.

ALEXİA PUTELLAS KİMDİR?

Alexia Putellas, 4 Şubat 1994 Bercelona doğumludur.

Futbola 6 yaşında başladı. Çocukluğundan beri Bercelona'nın destekçisi olan Alexia Putellas, 2012'de Levante'den Barcelona'ya transfer oldu ve takımın değişmez isimleri arasına girdi.

Katalan ekibinin formasını 350'yi aşkın maçta giyen 1.73 boyundaki ofansif orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyi yılını geçirdi.

Sergilediği performansla Bercelona'yı sırtlanan Puteltas, 2021 yılında kadınlarda Ballon d'or ödülünü sahibi oldu.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

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