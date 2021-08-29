Alexandru Cicaldau'dan 3. maçında 2. gol
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Alexandru Cicaldau'dan 3. maçında 2. gol

Alexandru Cicaldau'dan 3. maçında 2. gol
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray'un Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau, Kasımpaşa karşısında attığı golle 3. maçında 2. golünü kaydetti.

Galatasaray'un Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau, Kasımpaşa karşısında attığı golle 3. maçında 2. golünü kaydetti.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golü Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'dan geldi. Müsabakanın 32. dakikasında Olimpiu Morutan'ın asistinde Cicaldau meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Sarı-kırmızılılar ile 3. karşılaşmasına çıkan 24 yaşındaki futbolcu bu sezonki 2. gol sevinci yaşadı. Rumen futbolcu ligin ilk haftasında deplasmanda oynanan GZT Giresunspor müsabakasında da 1 gol kaydetmişti.

Mücadeleye 11'de başlayan Alexandru Cicaldau ikinci yarıda yerini Taylan Antalyalı'ya bıraktı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Alexandru Cicaldau'dan 3. maçında 2. gol
Alexandru Cicaldau'dan 3. maçında 2. gol
Alexandru Cicaldau'dan 3. maçında 2. gol
Alexandru Cicaldau'dan 3. maçında 2. gol
Alexandru Cicaldau'dan 3. maçında 2. gol

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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