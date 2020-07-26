Alexander Sörloth, Trabzonspor'da kalacak: Aklımda sadece bu var Sezonu 24 golle tamamlayarak Süper Lig'de gol kralı olan Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Kayserispor maçının yaptığı açıklamada bordo-mavililerle 1 yıllık daha sözleşmesi olduğunu ve takımla devam edeceğini söyledi.

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Kayserispor maçının ardından açıklamada bulundu.

Sörloth karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada gol kralı olarak sezonu tamamladığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Öncelikle tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar olmadan bu kadar gol atmam mümkün olmazdı. Joao bugünkü golümde mesela sürekli bana atmaya çalıştı, ona da teşekkür ederim. Onlar sayesinde gol kralı oldum." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki sezon geleceği ile ilgili ise Sörloth, "1 yıl daha kontratım var. Aklımda bu var sadece. Ben devam edeceğim" diye konuştu.

Sezon içerisinde en beğendiği gol sorulduğunda ise Norveçli golcü, "Duygularım ve içindeki anlam da olmak üzere Beşiktaş'a attığım ikinci gol attığım en güzel goldü" diyerek açıklamalarını noktaladı.

SEZONU GOL KRALI OLARAK TAMAMLADI

Norveçli golcü oyuncu bordo-mavililerin şampiyonluk mücadelesi verdiği sezon boyunca takımın gol yükünü çekerken, son hafta da bir gol atarak toplamda 24 golle Süper Lig'in yeni kralı olmayı başardı.

Sörloth toplamda 48 resmi maçta 32 gol attı, 9 da asist yaptı. Krallık yarışında ikinci sırada Alanyaspor'dan Papiss Cisse 22 golle yer aldı. Antalyaspor forması giyen Adis Jahovic ise 17 golle üçüncü sıranın sahibi oldu.

Sörloth 34 maçın tamamında forma giydi ve maç başı 0.71 gol ortalaması tutturdu. Diagne (29 maç, 30 gol) geçen sezon 1.03, Gomis (33 maç, 29 gol) 2017-18'de 0.88, Love (28 maç, 23 gol) 2016-17'de 0.82, Mario Gomez (33 maç, 26 gol) ise 2015-16'da 0.79 ortalama ile krallık yarışında zirvede yer almışlardı.